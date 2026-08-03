الدفاع الروسية : استهدفنا سفينتين في ميكولايف الأوكرانية المطلة على البحر الأسود

أكدت وزارة الدفاع الروسية، استهداف سفينتين في ميكولايف الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قالت روسيا، اليوم "الاثنين"، إن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا وأصيب نحو 40 آخرين في منتجع غيلينجيك السياحي على البحر الأسود، خلال هجوم متعمد شنته طائرة مسيرة أوكرانية على المدنيين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من أوكرانيا، التي تقول مثل روسيا إنها لا تستهدف المدنيين عمداً في الحرب الشاملة التي شنتها موسكو في عام 2022، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تحققت منها رويترز، ما يبدو أنه طائرة بدون طيار تصطدم بمنطقة شاطئ مزدحمة بالقرب من بلدة جيليندجيك، مصحوبة بانفجار مدوٍ.