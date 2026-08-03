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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم SUV رياضي .. ماذا تقدم إيسوزو MUX موديل 2026

ايسوزو MUX موديل 2026
ايسوزو MUX موديل 2026
صبري طلبه

تعود جذور شركة إيسوزو إلى عقود طويلة من العمل في صناعة السيارات، حيث تمكنت العلامة اليابانية في الوصول إلى الكثير من الأسواق العالمية من خلال تقديم طرازات اعتمدت فئات البيك أب والفئات الرياضية SUV، من بينها MUX موديل 2026.

أبعاد ايسوزو MUX موديل 2026

يبلغ طول السيارة ايسوزو MUX موديل 2026 نحو 4.850 متر، بينما يصل العرض إلى 1.870 متر، في حين يبلغ الارتفاع 1.825 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.855 متر، كما يبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 2.120 كيلوجرام.

ايسوزو MUX موديل 2026

محرك ايسوزو MUX موديل 2026

تعتمد الفئات المقدمة من ايسوزو MUX موديل 2026 على محرك ديزل تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 3.0 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مع نظام دفع رباعي.

وتولد هذه المنظومة قوة تبلغ 190 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 450 نيوتن متر، كما تحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 14.4 كيلومترًا لكل لتر، وتأتي بخزان وقود سعته 80 لترًا.

أبرز تجهيزات ايسوزو MUX موديل 2026 

تضم مقصورة ايسوزو MUX موديل 2026 مجموعة من التجهيزات، حيث زودت السيارة بمقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الأنظمة دون رفع اليدين عنه، كما تأتي بشاشة للمعلومات والترفيه قياس 9 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يسهل ربط الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات المختلفة.

ايسوزو MUX موديل 2026

وتعتمد السيارة ايسوزو MUX موديل 2026 على نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، مع توفير فتحات تهوية مستقلة لركاب الصفين الثاني والثالث، كما تضم السيارة مجموعة من تجهيزات السلامة تشمل الوسائد الهوائية، ونظام تثبيت السرعة، وحزمة من أنظمة دعم الفرامل، بالإضافة إلى كاميرا تساعد السائق أثناء الاصطفاف. 

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