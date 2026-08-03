أمين المصريين بحزب الجبهة الوطنية في بلجيكا: وزير الخارجية"الأب الروحي" للمصريين بالخارج

أكد أيمن علام، أمين المصريين بحزب الجبهة الوطنية في بلجيكا، أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج يُعد من أنجح المؤتمرات التي نظمتها وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين تجاوز ألف مدعو، في دلالة على اتساع قاعدة المشاركة وحرص الدولة على التواصل مع الجاليات المصرية.



وقال "علام" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن هذا الحضور الكبير يعكس نهج وزارة الخارجية في الاستماع إلى المصريين بالخارج، وإتاحة مساحة لهم لعرض آرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم بشكل مباشر.



وأوضح أن وزارة الخارجية تؤدي دورًا تنسيقيًا ووسيطًا بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن بعض المطالب التي يطرحها أبناء الجاليات ترتبط بوزارات أخرى، مثل المالية أو الداخلية، وهو ما يفسر عدم اختصاص الخارجية بتنفيذها بشكل مباشر.



وأضاف أنه على تواصل دائم مع وزير الخارجية، واصفًا إياه بـ"الأب الروحي" للمصريين بالخارج، ومؤكدًا أنه يحظى بتقدير واسع بين أبناء الجاليات، لما يبديه من اهتمام بمتابعة مطالبهم، وتحمله لضغوط العمل، وحرصه على التواصل والرد على استفساراتهم بصورة مباشرة