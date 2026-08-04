محاكمة متهم بالانضمام لداعش بولاق الدكرور.. السبت

تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، السبت المقبل الموافق 8 أغسطس 2026، محاكمة متهم في القضية رقم 8316 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووجه للمتهم اتهامات بتمويل الإرهاب، وحيازة سلاح من الأسلحة التقليدية «خنجر».