مصرع سيدة تناولت أدوية مضادة للاكتئاب لمرورها بحالة نفسية في القاهرة

لقيت سيدة مصرعها عقب تناولها كمية كبيرة من أحد العقاقير المضادة للاكتئاب، بساحة خلف مسجد الحسين في القاهرة.

كشفت التحريات أن المتوفاة تدعى هناء، وكانت تعمل داخل إحدى الساحات خلف المسجد، وأقدمت على تناول 28 قرصًا من دواء مضاد للاكتئاب دفعة واحدة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

وأضوحت التحريات أن السيدة كانت أرملة، ولا يوجد لديها أبناء، وكانت تعيش بمفردها، وأنها كانت تعاني من حالة من العزلة النفسية.

تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، بعد أن انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.