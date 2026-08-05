تخفيا في نقاب.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سيدة وسرقة ذهبها في بولاق الدكرور

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، السبت المقبل الموافق 8 أغسطس 2026، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، ويدعى «حسن. إ» وهو نجل شقيقة المجني عليها، استعان بابن عمه «عماد. ع» لتنفيذ الجريمة، بعدما اتفقا على سرقة الضحية بدافع الحصول على الأموال.

وأضافت التحقيقات أن أحد المتهمين ارتدى نقابًا للتخفي في هيئة سيدة، بهدف دخول العقار دون إثارة الشبهات، قبل تنفيذ الجريمة داخل مسكن المجني عليها.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين جهزا أدوات استخدمت في تنفيذ مخططهما، تضمنت حبلاً ولاصقًا وأكياسًا بلاستيكية، ثم توجها إلى شقة المجني عليها، حيث وقعت الجريمة التي انتهت بمقتلها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال ابنة المجني عليها، وتدعى «إسراء»، طالبة جامعية، والتي أكدت تعرفها على المتهمين من خلال أصواتهما وملابسهما، كما تعرفت على المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما.

مثل المتهمان الجريمة أمام فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أعادا تفاصيل ارتكاب الواقعة داخل الشقة محل الحادث.