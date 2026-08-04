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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يختتم الدورة السبعين لإعداد المقبلين على الزواج

الأنبا إبراهيم إسحق والمقبلين على الزواج
الأنبا إبراهيم إسحق والمقبلين على الزواج
ميرنا رزق

اختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدورة السبعين لإعداد المقبلين على الزواج، التي نظمها معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بكوبري القبة.

الألم في حياة الإنسان

بدأ اليوم بتأمل روحي حول "الألم في حياتنا"، ألقاه الدكتور منير فرج، حيث تناول موضوع الألم في حياة الإنسان، وما يحمله من أبعاد، ومعانٍ في المسيرة الأسرية.

تلا ذلك، اللقاء الثاني الذي قدمته الإعلامية ليلى فرج عن "أساسيات تربية الأبناء"، موضحة الأساسيات ذات الصلة الوثيقة بتربية الأبناء، والاستعداد لبناء أسرة متماسكة.

تضمن اليوم أيضًا المحاضرة الثالثة، التي أشار فيها الدكتور منير فرج إلى العوامل البيئية، وتأثيرها على الصحة، والخصوبة، مؤكدًا أهمية الوعي بالعوامل البيئية، وتأثيراتها في الصحة، والخصوبة، والحياة الأسرية

كذلك، أجرى المقبلين على الزواج الاختبار النهائي للدورة 70 في ختام المسار التكويني الذي امتد على مدار لقاءات الدورة. وفي الختام، قدم عدد من المقبلين على الزواج انطباعاتهم، وخبراتهم التي عاشوها خلال فترة الدورة.

وفي كلمته، عبر غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، عن سعادته الكبيرة بما شاركه، وقاله المشاركون في الدورة، وما عكسوه من خبرات، وانطباعات خلال مسيرتهم التكوينية

الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك المقبلين على الزواج

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