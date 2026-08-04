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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب..حسين لبيب يشكر سفير الإمارات بمصر

حسين لبيب
حسين لبيب
عبدالله هشام

وجه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر إلى سعادة  حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى جمهورية مصر العربية، على حسن الاستقبال الذي حظي به وفد النادي خلال زيارته بمقر السفارة صباح اليوم.

وأكد رئيس الزمالك أن اللقاء جرى في أجواء طيبة، تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين المصري والإماراتي، مشيرًا إلى أن هذا الترابط التاريخي ليس بالأمر الغريب، بل يمثل نموذجًا للتعاون والمحبة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف الكابتن حسين لبيب أن نادي الزمالك يتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون مع الأشقاء العرب خلال الفترة المقبلة، بما يخدم الرياضة العربية ويسهم في توطيد العلاقات بين الأندية والمؤسسات في مختلف الدول العربية.

وكان وفد نادي الزمالك المكون من الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي، والأستاذ هاني برزي، عضو مجلس الإدارة، قام اليوم بزيارة سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى جمهورية مصر العرببة .

الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب الإمارات فريق الزمالك

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