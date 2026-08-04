شاهد| هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة

كشفت شركة هينيسي عن طرازها الجديد هينيسي بلاكبيرد، وتنتمي بلاكبيرد لفئة السيارات الهايبركار، وتنطلق السيارة نحو أرقام القوة القصوى والسرعات القياسية والتقنيات الإلكترونية المعقد .

هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة

واستمدت هينيسي بلاكبيرد اسمها من طائرة الاستطلاع الأمريكية الأسطورية Lockheed SR-71 Blackbird، لتصبح ثالث هايبركار في تاريخ هينيسي بعد فينوم GT وفينوم F5 .

محرك هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة

هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة

تستمد سيارة هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي، وتم تطويرة من قبل شركة Ilmor المتخصصة في المحركات، وتنتج قوة 850 حصان، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ببوابة معدنية مكشوفة .

هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة

تتسارع سيارة هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة من وضع السكون وصولا إلي 96 كم/ساعة في مدة 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 354 كم/ساعة، وبها هيكل داخلي وهيكل خارجي مصنوعين بالكامل من ألياف الكربون.

مواصفات هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة

زودت سيارة هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة معلومات وترفيهية، ولوحة عدادات رقمية، وبها أزرار موجودة على عجلة القيادة، لتقدم مقصورة تعتمد على عدادات كلاسيكية، ومفاتيح تشغيل تقليدية، وذراع ناقل حركة معدني مكشوف، وبها مفتاح تشغيل حقيقي بدلاً من أزرار التشغيل الحديثة، وتدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو عبر هاتف السائق نفسه دون الحاجة إلى شاشة مدمجة داخل السيارة.

هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة

ويوجد بـ سيارة هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة، نظام تعليق متكيف، ومساحة تكفي لحقيبتي سفر صغيرتين، وأربعة حوامل للأكواب، ومساحات تخزين إضافية داخل المقصورة، مع مستوى من الراحة يسمح بقطع أكثر من 1287 كم/ساعة في يوم واحد.

ستقتصر إنتاج هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة على إنتاج 71 نسخة فقط حول العالم .

سعر هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة

هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة

تباع سيارة هينيسي بلاكبيرد الهايبركار الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 9.4 مليون ريال سعودي .