إيهاب عبد الواحد: الجرأة سبب نجاح "مولعينها".. وتامر حسني تحمس لها منذ البداية

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد عن كواليس تعاونه مع الفنان تامر حسني في أغنية «مولعينها»، مؤكدًا أن الأغنية جاءت نتيجة تعاون جمعه بالفنان مصطفى حدوتة، قبل أن تصل إلى المنتج والموزع الموسيقي هاني محروس، الذي عرضها على تامر حسني، ليبدي إعجابه بها ويقرر تقديمها.

وأوضح عبد الواحد، خلال مداخلة ببرنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» المذاع عبر قناة cbc، أن الأغنية اعتمدت على فكرة مختلفة وصياغة جريئة، وهو ما دفع تامر حسني إلى تبنيها، مشيرًا إلى أن نجاحها الكبير وتصدرها اهتمام الجمهور جاء نتيجة الجرأة في تقديم عمل موسيقي جديد ومختلف.

وأشار إلى أنه يحرص دائمًا على مواكبة الأجيال الجديدة والتجدد في أعماله، معتبرًا أن الاستمرارية في الساحة الفنية ترتبط بالقدرة على التطوير والتجديد، وليس الوقوف عند نمط فني واحد.

وأكد عبد الواحد أنه يشارك في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها فيلم سينمائي ومسلسل جديد، إلى جانب عمل مسرحي مع الفنان أكرم حسني، مشيرًا إلى أن الدراما أصبحت جزءًا مهمًا من مسيرته الفنية.

كما تحدث عن تعاونه مع الفنان محمد منير، موضحًا أن العمل الحالي يعد ثالث تعاون بينهما بعد إعلانين سابقين، معربًا عن أمله في استمرار الشراكة الفنية وتقديم المزيد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التعاون مع «الكينج» إضافة مهمة لمسيرته الفنية.