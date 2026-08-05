محافظ الغربية يؤكد أهمية الدور القانوني في دعم منظومة العمل التنفيذي وترسيخ الانضباط المؤسسي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المستشار أحمد صلاح محرم، نائب رئيس مجلس الدولة، عقب توليه مهام المستشار القانوني للمحافظة، وذلك في إطار دعم منظومة العمل القانوني وتعزيز الانضباط الإداري داخل الجهاز التنفيذي، بما يسهم في سرعة ودقة التعامل مع الملفات والقضايا ذات الصلة بعمل المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

ورحب محافظ الغربية بالمستشار أحمد صلاح محرم، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، مؤكدًا أن الدور القانوني يمثل أحد الركائز الأساسية في العمل التنفيذي، ويسهم في ضمان سلامة القرارات والإجراءات وتحقيق الصالح العام، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أهمية التكامل بين مختلف قطاعات المحافظة، والاستفادة من الخبرات القانونية المتخصصة في دعم الجهاز التنفيذي، بما يعزز جودة الأداء ويرسخ مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل العمل على تطوير آليات الأداء بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

ويتمتع المستشار أحمد صلاح محرم بخبرات قانونية متنوعة؛ حيث حصل على نوط الامتياز من رئيس الجمهورية عام 2006 ، ثم التحق بمجلس الدولة عام 2008، وعمل بهيئة مفوضي الدولة بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية.

كما عمل بالمحكمة التأديبية بمحافظة المنوفية، ومستشارًا بأدارة الفتوى لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ترأس لجنة البت في طلبات التصالح بمحافظة المنوفية وقد صدر القرار الجمهوري في عام 2023 بتعينه نائباً لرئيس مجلس الدولة.