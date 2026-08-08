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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | كلاودفلير تطلق متصفحا سحابيا مخصصا لوكلاء الذكاء الاصطناعي.. برنامج تجسس غامض يخترق الأجهزة والراوترات في 13 دولة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

كلاودفلير تطلق متصفحا سحابيا مخصصا لوكلاء الذكاء الاصطناعي
 

انضمت شركة كلاودفلير إلى السباق المتنامي لتطوير متصفحات ويب جديدة، لكن بدلا من طرح بديل لمتصفح كروم موجه للمستخدمين، أطلقت الشركة المتخصصة في البنية التحتية للإنترنت متصفحا سحابيا يحمل اسم Kitesurf، صمم خصيصا لوكلاء الذكاء الاصطناعي.


قبل نفاد الباقة وامتلاء الذاكرة.. خطوة واحدة تمنع واتساب من حفظ الوسائط
 

يعد واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما حول العالم، إلا أن إعداداته الافتراضية قد تتسبب سريعا في امتلاء معرض الصور على الهاتف بالصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى الواردة من المحادثات والمجموعات.


برنامج تجسس غامض يخترق الأجهزة والراوترات في 13 دولة
 

قال باحثون في مجال الأمن السيبراني إنهم توصلوا إلى أدلة تشير إلى توسع برنامج تجسس مرتبط بالصين، كان يستهدف في السابق ضحايا داخل البر الرئيسي الصيني، ليصل الآن إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة، من بينها دول أوروبية والولايات المتحدة.


كافيار تكشف عن التصميم الكامل لـ آيفون 18 ألترا.. هل هذا iPhone Fold المنتظر؟
 

تتزايد التكهنات حول استعداد شركة آبل Apple، لدخول سوق الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام، إلا أن الشركة لم تعلن رسميا حتى الآن عن أي تفاصيل بشأن هذا المنتج. 


وداعا لخطوات إنشاء الملصقات.. ChatGPT يستعد لنقلها مباشرة إلى واتساب
 

تعمل شركة OpenAI على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصدير الملصقات المخصصة التي ينشئونها عبر ChatGPT مباشرة إلى تطبيق واتساب WhatsApp، في خطوة قد تجعل إنشاء الملصقات ومشاركتها أكثر سهولة.


واتساب يحظر 5.1 مليون حساب.. والسبب قد يفاجئ ملايين المستخدمين
 

اعترفت شركة ميتا Meta، مؤخرا بوجود خلل في تطبيق واتساب  WhatsApp تسبب في تقييد حسابات مستخدمين شرعيين عن طريق الخطأ، بعدما أخطأ نظام الإشراف الآلي على المحتوى في تفسير النشاط الطبيعي لبعض الحسابات باعتباره رسائل مزعجة أو سلوكا مسيئا.


لا تعطي رقمك لأحد.. ميزة جديدة من واتساب تتيح لك إخفاء رقم هاتفك
 

كشف تطبيق واتساب مؤخرا عن توجهه لإتاحة إمكانية إضافة المستخدمين إلى جهات الاتصال من خلال أسماء المستخدمين بدلًا من الاعتماد على أرقام الهواتف.

آيفون 18 برو ماكس.. 12 سببا قد تجعلك تنتظر هاتف آبل الجديد

 

تستعد شركة آبل، وفقا للتسريبات والتوقعات المتداولة، للكشف عن سلسلة آيفون 18 برو الجديدة في 9 سبتمبر المقبل، وبينما قد لا يبدو التصميم الخارجي مختلفا بصورة جذرية للوهلة الأولى، فإن التحديثات الداخلية المرتقبة قد تجعل هواتف Pro الجديدة واحدة من أكبر قفزات آبل في سنوات.

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