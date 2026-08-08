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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس .. هذه الأخطاء تجعل السلاطة طعاما غير صحي

السلطة
السلطة
اسماء محمد

تعد السلاطة من أشهر الأطعمة التى تستخدم فى مختلف الأنظمة الصحية وينصح بها الأطباء للحصول على الوزن المثالي والتعافي من الأمراض والوقاية منها .. ولكن هل تعلم أن هذا الطبق يمكن أن يتحول لطعام كارثي؟!

ووفقا لموقع verywellhealth إليك بعض الأمثلة على الأشياء التي قد تجعل السلاطة غير صحية:

الصوص

إضافة كميات كبيرة من صلصات السلاطة “ الصوصات” الغنية بالدهون والسعرات الحرارية فصلصات السلاطة الجاهزة ، وخاصة الكريمية منها مثل صلصة الجبن الأزرق أو صلصة الرانش، غالباً ما تكون مليئة بالسعرات الحرارية والدهون وحتى السكر.

مكونات عالية السعرات 


إضافة الكثير من المكونات الغنية بالسعرات الحرارية والتي لا تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، مثل قطع لحم الخنزير المقدد أو الخبز المحمص حتى المكونات مثل الفواكه المجففة والجبن والمكسرات، والتي قد يكون لها بعض الفوائد الصحية، يمكن أن تجعل السلطة أقل فائدة إذا استخدمت بكميات كبيرة.

إهمال البروتين 


عدم إضافة البروتين يساعد البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول و إذا كانت سلاطتك تحتوي فقط على بعض الخس وبعض الطماطم أو الجزر، فلن تمنحك الطاقة اللازمة ليومك ويُعد البروتين الخالي من الدهون مثل الدجاج أو التوفو أو السلمون أو التونة، أو البيض المسلوق، أو الجبن قليل الدسم، طرقًا رائعة لزيادة نسبة البروتين في سلطتك .

شرائها من مكان خاطئ 


من الأخطاء التى تحول السلاطة من طعام مفيد لضار هى شرائها من مطاعم الوجبات السريعة دون التفكير في مكوناتها فإذا كنتَ على عجلة من أمرك وتسعى لتناول طعام صحي، فقد يكون من المنطقي شراء سلاطة بدلاً من برجر وبطاطس مقلية ومع ذلك، تحتوي العديد من سلاطات مطاعم الوجبات السريعة على خيارات غير صحية مثل صلصات السلاطة الغنية بالدهون وقطع الخبز المحمص بدلاً من التركيز على الخضروات.

السلطة الكريمية 


الإفراط في اختيار السلاطة الكريمية إذا كنت في بوفيه سلاطة أحد المطاعم، فقد تخطط لتناول سلاطة صحية، ولكنك قد تميل أيضاً إلى تناول كميات كبيرة من أصناف مثل سلاطة الكولسلو أو سلاطة البطاطس .
 

السلطة السلطة غير صحية الصوصات الوجبات السريعة الكولسلو صلصات السلطة

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