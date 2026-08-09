الكشف الطبي على 406 مواطنين في اليوم الأول من القافلة العلاجية المجانية بقرية أم القصور بمنفلوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتيسير حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بالقرب من محل إقامتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة بالقرى والمناطق الريفية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، تابعت فعاليات القافلة الطبية العلاجية المجانية التي يتم تنفيذها بقرية أم القصور، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تستهدف تقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات والعلاج للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، لاسيما الأولى بالرعاية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن القافلة شهدت إقبالًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث أسفرت أعمال اليوم الأول عن توقيع الكشف الطبي على 406 مواطنين، مع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وصرف الأدوية وفقًا للحالات، بما يسهم في تعزيز مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين بمختلف المناطق.

وأشار المحافظ إلى أن القوافل الطبية المجانية تأتي ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار تنظيم هذه القوافل بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى مستحقيها، ويسهم في الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج المناسب.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة حسن تنظيم القوافل الطبية، وتوفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات الصحية المعنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من القوافل، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي قرى ومراكز المحافظة.