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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير عاجل.. اسفنجة المطبخ أكثر اتساخا من المرحاض

إسفنجات المطبخ
إسفنجات المطبخ
هاجر هانئ

تساعد اسفنجة المطبخ في الحفاظ على نظافة الأطباق، ولكن إذا لم يتم استبدالها بانتظام، فقد تصبح من أكثر الأشياء اتساخًا في المنزل. ووفقًا لأهانا نزار حفيظ، مسؤولة سلامة الأغذية المقيمة في قطر، فإن إسفنجات المطبخ قد تؤوي بكتيريا ضارة أكثر من مقعد المرحاض، لأنها تبقى رطبة، وتحبس جزيئات الطعام، مما يخلق بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم.

سلطت أهانا، مؤخراً عبر حسابها على إنستجرام، الضوء على المخاطر الصحية الخفية لإسفنجات المطبخ القديمة، محذرةً من أن استخدام الإسفنجة نفسها لأسابيع أو شهور قد يؤدي في الواقع إلى انتشار البكتيريا بدلاً من إزالتها. ولحسن الحظ، يمكن لبعض عادات النظافة البسيطة أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

لماذا تتسخ إسفنجات المطبخ كثيراً؟


صُممت إسفنجات المطبخ لامتصاص الماء وإزالة بقايا الطعام. إلا أن بنيتها المسامية تحبس جزيئات الطعام الدقيقة التي تُصبح غذاءً للبكتيريا. ومع الرطوبة المستمرة، يُهيئ هذا بيئة مثالية لتكاثر الكائنات الدقيقة.

على عكس مقعد المرحاض، الذي يُنظف ويُترك ليجف باستمرار، تتعرض الإسفنجة بشكل متكرر لعصائر الطعام النيئة والدهون والرطوبة طوال اليوم. وفي كل مرة يُعاد استخدامها دون تنظيفها بشكل صحيح، يمكن أن تنتقل البكتيريا من الإسفنجة إلى الأطباق والأواني وأسطح العمل وحتى يديك.

هل يمكن أن تسبب الإسفنجة المتسخة المرض؟


نعم. يمكن أن تنشر الإسفنجة الملوثة بكتيريا ضارة في مطبخك، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء. مع أن ليس كل إسفنجة تحتوي على مسببات أمراض خطيرة، إلا أن سوء نظافة الإسفنجة يزيد من احتمالية التلوث المتبادل، خاصة بعد تنظيف ألواح التقطيع أو الأسطح التي لامست اللحوم النيئة أو المأكولات البحرية أو البيض.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكبار السن، والأطفال الصغار، والنساء الحوامل هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المنقولة بالغذاء.

كيف تحافظ على إسفنجة مطبخك آمنة؟


توصي أهانا باتباع ممارسات سلامة الغذاء البسيطة التالية:

اشطف الإسفنجة جيداً بعد كل استخدام لإزالة بقايا الطعام.
اعصر الماء الزائد قبل تخزينه.
اترك الإسفنجة تجف تماماً بين الاستخدامات.
قم بتطهيره بانتظام عن طريق نقعه في الماء الساخن أو باستخدام طريقة تعقيم مناسبة أخرى.
على الرغم من أن التطهير يساعد في تقليل البكتيريا، إلا أنه لا يلغي الحاجة إلى الاستبدال المنتظم.


متى يجب استبدال إسفنجة المطبخ؟


يوصي مسؤول سلامة الأغذية باستبدال إسفنجات المطبخ مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.

بما أن إسفنجات المطبخ رخيصة الثمن، فإن شراءها بكميات كبيرة واستبدالها باستمرار طريقة بسيطة لتحسين النظافة المنزلية. إذا انبعثت من إسفنجتك رائحة كريهة، أو بدأت تتفتت، أو ظلت رطبة لفترات طويلة، فاستبدلها فوراً - حتى لو لم يمر أسبوع على استخدامها.

بدائل أفضل للإسفنج التقليدي


تشير الأبحاث التي استشهدت بها صحيفة الإندبندنت إلى أن جزيئات الطعام تتغلغل بعمق داخل الإسفنج التقليدي، مما يجعل تنظيفه بالكامل صعباً. إحدى طرق الحد من نمو البكتيريا هي تسخين الإسفنجة في ماء تزيد درجة حرارته عن 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين على الأقل، لكن الخبراء يؤكدون أن هذا ليس حلاً دائماً.

بدلاً من ذلك، يوصي العديد من خبراء سلامة الأغذية باستخدام مناشف من الألياف الدقيقة. تجف هذه المناشف أسرع بكثير من الإسفنج، وتحتفظ ببكتيريا أقل، ويمكن غسلها في الغسالة بانتظام، مما يجعلها خيارًا أكثر صحية لتنظيف المطبخ اليومي.

اسفنجة المطبخ قد تبدو غير ضارة، لكنها سرعان ما تتحول إلى بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا إذا لم تُعتنى بها جيدًا. يُعدّ شطف الإسفنجة وتجفيفها وتعقيمها بعد كل استخدام خطوات مهمة، لكن استبدالها أسبوعيًا من أسهل الطرق للحدّ من انتشار الجراثيم في مطبخك. يبدأ المطبخ النظيف بأدوات تنظيف نظيفة، وأحيانًا، قد تُحدث أبسط العادات فرقًا كبيرًا في صحة عائلتك.

إسفنجة المطبخ نظافة الأطباق تنظيف المطبخ جهاز المناعة

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