باريس سان جيرمان يعلن عودة لوكا دين إلى صفوف الفريق بعقد حتى 2029

أعلن باريس سان جيرمان عودة المدافع الدولي الفرنسي لوكا دين إلى صفوفه، بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى عام 2029.

وسيرتدي دين القميص رقم 12، ليعود إلى النادي الباريسي بعد أكثر من عشرة أعوام على مغادرته.

وعقب انضمامه للفريق الباريسي قال دين: "أنا فخور جدًا بالعودة إلى باريس سان جيرمان بعد المغامرة الرائعة التي عشتها هنا قبل أكثر من عشر سنوات. أنا معجب بشكل خاص بالتطور الكبير الذي شهده النادي خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف: "أتطلع إلى بدء هذا الفصل الجديد وتسخير خبرتي لخدمة الفريق، وسأقدم مرة أخرى أفضل ما لدي للدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان"