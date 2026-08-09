لأول مرة.. هيئة الرقابة المالية تنظم نشاط صناديق التحوط وتأسيسها.. تفاصيل

كشفت سالي جورج معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل جديدة بشأن تنظيم نشاط صناديق التحوط وتأسيسها.

وقالت سالي جورج معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد،إن بموجب القرار ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقاً للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة.

واضافت سالي جورج معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة على ضوء قانون سوق رأس المال لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتابعت أن صناديق التحوط ستساهم في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، كما ستساعد على تنشيط سوق المشتقات.

واكملت أن صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على التنوع من أجل تحقيق عوائد عالية، مما يتطلب تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف ليتمكنوا من التعامل مع ظروف السوق ومستجداته الطارئة.