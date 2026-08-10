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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير المصري لفلسطين: القاهرة تدين عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني بالضفة

السفير المصري بفلسطين
السفير المصري بفلسطين
محمد على

أكد السفير إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وفلسطين، وذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وفارسين أجابكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

قدم السفير إيهاب سليمان واجب العزاء في وفاة السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية، وأن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني سيظل ثابتاً وراسخاً.

أشار إلى أن مصر تواصل جهودها على كافة المستويات دعماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

شدد السفير المصري على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ خارطة الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، بما يمكّن اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، وصولاً إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، بما يدعم جهود الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، ويسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية.

كما شدد السفير إيهاب سليمان، إدانة مصر لتصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضلاً عن الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، مشدداً على أن هذه الممارسات والإجراءات تسهم في تأجيج دائرة العنف وعدم الاستقرار، وتقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبهما، أعرب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الفلسطينيان عن تقديرهما للدور الذي اضطلع به السفير إيهاب سليمان خلال فترة عمله في ضوء انتهاء فترة عمله في رام الله، وما أسهم به في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما أشادا بالدور المصري المحوري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، مثمنين الجهود المصرية الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله الدكتور محمد مصطفى رئيس وزراء دولة فلسطين فارسين أجابكيان شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الفلسطينيين

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