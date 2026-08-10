أفشة يفجر مفاجأة عن عموتة ويكشف هدف الأهلي في الموسم الجديد

كشف محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بالمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، مؤكدًا وجود حالة من الاحترام المتبادل بينهما، مشددًا على أهمية تحقيق البطولات خلال الموسم الجديد.

وقال أفشة، خلال حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «الكابتن حسين عموتة بيتعامل معايا بشكل كويس ومحترم جدًا معايا، وفيه احترام ما بينا، وفي النهاية أهم حاجة مصلحة النادي والفريق».

وأضاف لاعب الأهلي: «مهم جدًا جدًا جدًا إننا ناخد بطولات السنة دي، لأن السنة اللي فاتت غابت عننا أغلب البطولات، ودي مش طبيعة النادي الأهلي إنه يقع سنتين ورا بعض».

واختتم قائلًا: «إن شاء الله السنة دي تبقى سنة قوية بالتركيز والمسؤولية من كل الفريق».

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، معسكره الإعدادي حاليًا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين والوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، بجانب عدد من المسابقات المحلية، وعلى رأسها كأس مصر وكأس عاصمة مصر خلال الموسم المقبل.