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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريزفاني بيست X الهايبركار تظهر لأول مرة

سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار الجديدة
سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة ريزفاني عن طرازها الجديد ريزفاني بيست X ، وتنتمي بيست X لفئة السيارات الهايبركار، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار الجديدة 

وتقدم شركة ريزفاني بيست X باعتبارها هايبركار أمريكية الصنع، مع إنتاج محدود للغاية لن يتجاوز خمس سيارات حول العالم، لتصبح واحدة من أكثر مشاريع ريزفاني تطورا حتي الان .

مواصفات ريزفاني بيست X الهايبركار

سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار الجديدة 

تظهر سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار بتصميم خارجي مختلف بشكل كبير، وتعتمد في الأساس على منصة شيفروليه كورفيت C8 ذات المحرك الوسطي، وأعادت تصميم الهيكل الخارجي وأجرت تعديلات واسعة على المحرك ومنظومة نقل القوة، ومستفيدين من البنية الأساسية لكورفيت التي أثبتت مرونة كبيرة أمام شركات التعديل والمشاريع الخاصة عالية الأداء.

سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار الجديدة 

واشتهرت باستخدام منصات ومكونات معروفة كنقطة بداية قبل تحويلها إلى سيارات أكثر تطرفاً، كما فعلت سابقاً مع دبابة ريزفاني وسيارة دون Dune المبنية على لامبورجيني هوراكان بتعديلات موجهة للطرق الوعرة.

محرك ريزفاني بيست X الهايبركار

سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار الجديدة 

تحصل سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي توين يتربو، وتنتج قوة 1560 حصان، وبها عزم دوران 1735 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 1.9 ثانية .

تاريخ شركة ريزفاني في صناعة السيارات

سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار الجديدة 

أطلقت الشركة أولى إبداعاتها وهي السيارة الخارقة ريزفاني بيست ، والتي اعتمدت على هياكل خفيفة للغاية وأثارت إعجاب عشاق السرعة، وتحولت الشركة نحو سوق المركبات التكتيكية الحضرية عبر الكشف عن الـ SUV الضخمة ريزفاني تانك المستوحاة من التصاميم العسكرية والمبنية على منصة جيب رانجلر.

سيارة ريزفاني بيست X الهايبركار الجديدة 

وواصلت الشركة توسيع نطاق تقديم طرازات فائقة القوة وإصدارات محدودة الإصدار مثل فورتريس وديون وإصدارات بيست المتطورة بمحركات تتجاوز قوتها 1000 حصان وتجهيزات حماية أمنية خاصة .

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