قررت جهات التحقيق، حبس شخص متهم بترويج المواد المخدرة بالجيزة 4 أيام.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وضُبط بحوزته "كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش – مبلغ مالى “من متحصلات نشاطه”.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.