جامعة مدينة السادات تعلن بدء تشغيل الأتوبيسات الترددية المجانية لخدمة الطلاب

أعلن الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، بدء التشغيل الفعلي للأتوبيسات الترددية المجانية داخل الحرم الجامعي بمنطقة الـ500 فدان، لخدمة طلاب جامعة مدينة السادات وجامعة مدينة السادات الأهلية، وتيسير حركة الانتقال بين مختلف الكليات والمنشآت الجامعية.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن راحة الطلاب وتيسير حياتهم الجامعية تأتي في مقدمة أولويات الجامعة، مشيرًا إلى أن الخدمة المجانية متاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمترددين على الحرم الجامعي، بما يوفر وسيلة انتقال آمنة ومريحة، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الجامعية.

وقال رئيس الجامعة: «أبنائي الطلاب، نعمل دائمًا على توفير كل ما ييسر يومكم الجامعي، ويعزز راحتكم داخل الحرم، ويقدم لكم خدمات تليق بكم وبطموحاتكم، وسنواصل العمل على تطوير الخدمات التي تمس حياتكم اليومية بصورة مباشرة».

وأوضح الدكتور ناصر عبد الباري أن بدء تشغيل الأتوبيسات الترددية يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته جامعة مدينة السادات مع شركة «محمد الهاجري للاستثمار الصناعي والتنمية العمرانية»، ومن خلال شركة «إبتكار للاستدامة والخدمات» الذراع الاستثماري لجامعة مدينة السادات، في إطار توجه الجامعة نحو توظيف الشراكات في تنفيذ مشروعات خدمية تسهم في تطوير بيئة العمل والتعليم داخل الحرم الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تشغيل المنظومة يمثل خطوة جديدة ضمن خطة الجامعة لتطوير الخدمات ومواكبة التوسع الذي يشهده الحرم الجامعي بمنطقة الـ500 فدان، وتوفير بيئة جامعية حديثة وآمنة ومستدامة تلبي احتياجات الطلاب ومنسوبي الجامعتين.