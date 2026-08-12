من فالنسيا إلى يوروبا.. كيف أنقذ الأهلي برنامجه الإعدادي قبل مواجهة برشلونة؟

دخلت شركة الأهلي لكرة القدم في سباق مع الزمن خلال الساعات الماضية من أجل إنقاذ برنامج إعداد الفريق الأول خلال معسكره المغلق في إسبانيا بعدما واجهت البعثة أزمة مفاجئة بشأن المباراة الودية الثانية التي كان مقررًا خوضها قبل اللقاء المرتقب أمام برشلونة.

وبعد تحركات واتصالات مكثفة استمرت على مدار اليومين الماضيين نجحت إدارة الأهلي في حسم الأزمة والاتفاق على مواجهة ودية جديدة لتكتمل بذلك ملامح البرنامج الإعدادي للفريق في إسبانيا والذي يمثل المرحلة الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي مساء اليوم أولى مبارياته الودية في المعسكر أمام بادالونا الإسباني قبل أن يلتقي فريق يوروبا بعد غد الجمعة على أن يكون الاختبار الأقوى أمام برشلونة يوم 19 أغسطس الجاري.

أزمة مفاجئة تهدد برنامج الإعداد

بدأت الأزمة عندما واجه الأهلي صعوبة في تثبيت طرف المباراة الودية الثانية خاصة مع اقتراب موعد مواجهة برشلونة وحرص الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على خوض مباراة تمنح اللاعبين أكبر استفادة فنية وبدنية قبل الاختبار المرتقب أمام الفريق الكتالوني.

ولم يكن الجهاز الفني يريد الاكتفاء بمواجهة بادالونا خاصة أن المباراة أمام برشلونة تمثل محطة مختلفة تمامًا من حيث القوة والاهتمام الجماهيري والإعلامي وهو ما جعل وجود مباراة ثانية في منتصف المعسكر أمرًا ضروريًا لاستكمال برنامج الإعداد بالشكل المخطط له.

وتحركت إدارة البعثة سريعًا لتجنب حدوث فراغ في البرنامج وبدأت اتصالات مع عدد من الأندية الإسبانية للبحث عن منافس مناسب يمكن الاتفاق معه في وقت قصير.

فالنسيا يدخل الحسابات من جديد

وكشف مصدر داخل الأهلي أن إدارة البعثة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة وبالتنسيق مع أحمد حسام عوض عضو مجلس الإدارة وشركة الأهلي لكرة القدم أجرت اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية من أجل الوصول إلى حل للأزمة.

وكان نادي فالنسيا الإسباني أحد الخيارات التي عادت إلى حسابات الأهلي بعدما سبق أن أبدى النادي الإسباني رغبته في خوض مباراة ودية أمام الفريق الأحمر.

إلا أن المفاوضات لم تكتمل في وقت سابق بسبب رغبة الأهلي في عدم مغادرة مدينة برشلونة وهو الأمر الذي صعّب إمكانية إقامة اللقاء أمام فالنسيا في الوقت الذي كان فيه النادي الإسباني قد اتفق بالفعل على مواجهة الرجاء المغربي.

وبالتالي لم يكن خيار فالنسيا متاحًا بسهولة لتواصل إدارة الأهلي تحركاتها بحثًا عن بديل مناسب خاصة مع ضيق الوقت واقتراب موعد المباراة المفترض إقامتها.

يوروبا ينقذ الموقف

وبعد سلسلة من الاتصالات توصل مسؤولو الأهلي صباح اليوم إلى اتفاق نهائي مع نادي يوروبا الإسباني لخوض المباراة الودية الثانية على أن تقام المواجهة يوم الجمعة المقبل بدلًا من الخميس.

وجاء اختيار يوروبا بعد تقييم الجهاز الفني لمستوى الفريق ومدى ملاءمته للمرحلة الحالية من إعداد الأهلي حيث اعتبر الحسين عموتة أن المواجهة تمثل اختبارًا مناسبًا قبل الانتقال إلى المحطة الأهم أمام برشلونة.

وبذلك نجحت إدارة البعثة في الحفاظ على البرنامج الموضوع مسبقًا تقريبًا وتجنب إلغاء المباراة الثانية أو اللجوء إلى مواجهة غير مناسبة في توقيت حساس من فترة الإعداد.

من هو يوروبا منافس الأهلي الجديد؟

ويحمل نادي يوروبا تاريخًا قديمًا في كرة القدم الإسبانية إذ تأسس عام 1907 وهو العام نفسه الذي شهد تأسيس النادي الأهلي كما يقع مقره في حي جراسيا بمدينة برشلونة.

ولا تقتصر قيمة النادي على تاريخه المحلي إذ كان يوروبا حاضرًا ضمن الأندية التي شاركت في النسخة الأولى من الدوري الإسباني عام 1929 قبل أن يبتعد عن دوري الأضواء لفترات طويلة.

ويلعب الفريق حاليًا في دوري الدرجة الثالثة الإسباني وقدم موسمًا قويًا خلال الموسم الماضي بعدما احتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة من 38 مباراة.

وسجل يوروبا 55 هدفًا خلال مشواره في المسابقة مقابل استقبال شباكه 50 هدفًا ليحصل على فرصة المنافسة في ملحق الصعود إلى دوري الدرجة الثانية.

لكن حلم الصعود توقف في المرحلة الفاصلة بعدما تعادل الفريق مع سيلتا فورتونا بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب قبل أن يخسر لقاء الإياب بنتيجة 3-2 ليواصل مشواره في الدرجة الثالثة.

عموتة أمام اختبار مهم قبل برشلونة

وتكتسب مباراة يوروبا أهمية خاصة بالنسبة للحسين عموتة باعتبارها الاختبار الأخير تقريبًا قبل مواجهة برشلونة حيث سيكون المدرب المغربي أمام فرصة لتجربة عدد من أفكاره الفنية وتقييم الحالة البدنية للاعبيه.

ويخوض الأهلي المعسكر الإسباني بهدف الوصول إلى أعلى جاهزية ممكنة قبل انطلاق الموسم الجديد خصوصًا أن الفريق تنتظره منافسات قوية على المستويين المحلي والقاري.

ومن المنتظر أن يستغل عموتة مباراة يوروبا في منح دقائق لعب أكبر لبعض العناصر وتجربة أكثر من تشكيل وطريقة لعب قبل الاستقرار على ملامح الفريق الذي سيخوض مواجهة برشلونة.

ثلاث مباريات في إسبانيا قبل ضربة البداية

وبالاتفاق مع يوروبا أصبح برنامج الأهلي في إسبانيا أكثر وضوحًا حيث يبدأ الفريق مشواره الودي مساء اليوم أمام بادالونا ثم يواجه يوروبا يوم الجمعة قبل أن يختتم معسكره بمواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس.

وتحاول إدارة الأهلي من خلال هذا البرنامج توفير درجات متفاوتة من الاختبار للجهاز الفني؛ بداية من مواجهة أقل قوة مرورًا باختبار أكثر تنافسية وصولًا إلى مواجهة برشلونة التي ستكون الاختبار الأبرز للفريق قبل العودة إلى القاهرة.