طلاب هندسة بنها يحصدون المركز الأول بمسابقة «صنع في مصر» للعام الثاني

حقق طلاب كلية الهندسة ببنها – جامعة بنها إنجازا جديدا بحصول مشروع التخرج PalletiX 4.0 على المركز الأول في مسابقة Made in Egypt (MIE) في دورتها العشرين، ليواصل طلاب برنامج هندسة الميكاترونكس بالكلية تفوقهم في المسابقة للعام الثاني على التوالي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه طلاب الجامعة في مجالات الابتكار والتصميم الهندسي، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بدعم الطلاب أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية، وربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأضاف “ الجيزاوى ” أن حصول مشروعات طلابية من كلية الهندسة ببنها على المركز الأول في مسابقة «صنع في مصر» للعام الثاني على التوالي يمثل شهادة على جودة التعليم التطبيقي والتدريب العملي الذي تقدمه الجامعة، مؤكدا استمرار الجامعة في توفير البيئة الداعمة للابتكار والبحث العلمي وتحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن فوز مشروع طلاب هندسة بنها يمثل نموذجا مشرفا لربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، ويعكس أهمية تشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم البحثية والهندسية إلى حلول مبتكرة يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن الجامعة مستمرة في دعم المشروعات الطلابية المتميزة، وتشجيع ثقافة الابتكار والبحث العلمي، وتوفير الدعم اللازم للطلاب والباحثين بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

من جانبها، أعربت الدكتورة زينب فيصل، عميدة كلية الهندسة ببنها، عن فخرها بالإنجاز الذي حققه طلاب الكلية، مؤكدة أن فوز مشروع PalletiX 4.0 يأتي تتويجا لجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين على المشروع، ويؤكد قدرة طلاب هندسة بنها على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات العلمية والهندسية.

وأشارت عميدة الكلية إلى أن تكرار الحصول على المركز الأول في مسابقة «صنع في مصر» للعام الثاني على التوالي يعكس ما توليه الكلية من اهتمام بالتعلم القائم على المشروعات، والتدريب العملي، وتنمية مهارات الابتكار لدى الطلاب، بما يتوافق مع متطلبات الصناعة والتحول نحو تطبيقات الهندسة الذكية.

يذكر أن مشروع PalletiX 4.0 يعد نظاما ذكيا لرص المنتجات الصناعية مع الصيانة التنبؤية، ويستهدف أتمتة عمليات رص المنتجات في البيئات الصناعية، مع مراقبة حالة النظام والتنبؤ بالأعطال المحتملة قبل حدوثها، وقد تم تمويل المشروع من خلال صندوق رعاية المبتكرين.

وضم فريق الإشراف على المشروع الدكتور محمد جعفر، والمهندس أيمن سيد، والمهندس محمد أشرف، بينما تكون فريق الطلاب من: أحمد سليمان، أحمد لاشين، أحمد شعلان، أحمد الجانزوري، إسلام أحمد، آية محمد، أميرة ربيع، وإيمان الروبيجي.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادا لفوز مشروع WADJET بالمركز الأول في مسابقة MIE العام الماضي، وهو ما يجعل كلية الهندسة ببنها تحقق المركز الأول للعام الثاني على التوالي، في إنجاز يعكس تميز طلاب هندسة الميكاترونكس وقدرتهم على تقديم مشروعات تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي والابتكار الهندسي.