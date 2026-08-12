كسر خط مياه أمام مستشفى بهتيم.. تحرك عاجل لحي شرق شبرا الخيمة لاحتواء التسريب

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أعمال إصلاح وتأمين تسريب مياه ناتج عن كسر بخط مياه قطر 300 أمام مستشفى بهتيم المركزي، مع الدفع بفرق التدخل السريع والجهات الخدمية المعنية للتعامل مع العطل ورفع آثاره.



ووجه ياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، فرق التدخل السريع بالتحرك فورًا عقب رصد تسرب مياه بشارع الشعراوي، حيث انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ تحت إشراف هشام سليمان، نائب رئيس الحي، وبمشاركة الإدارات المعنية بالمتابعة الميدانية والأزمات.

واستُدعيت الفرق الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء، للوقوف على أعمال إصلاح الكسر وتأمين موقع العطل، بالتزامن مع شفط المياه المتسربة ورفع آثارها وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وجرى التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين خطوط الغاز والكابلات الكهربائية خلال أعمال الحفر والصيانة، بما يضمن سلامة المواطنين والمنشآت والعاملين في موقع العطل.

وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء برفع درجة الاستعداد، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمرافق الحيوية، وسرعة رصد المشكلات والتعامل معها، إلى جانب تفعيل غرف الطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد رئيس حي شرق شبرا الخيمة استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع غرفة العمليات، في متابعة الموقف على مدار اليوم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مختلف الجهات الخدمية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.