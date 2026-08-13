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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لنقل البيانات بسهولة.. إليك كيفية نقل البيانات بين أندرويد وحاسوبك الشخصي

نقل البيانات
نقل البيانات
لمياء الياسين

خطوة بخطوة  يمكن نقل الملفات بين الأجهزة على نفس الشبكة بخمس طرق مختلفة.

فهل لديك جهاز كمبيوتر شخصي ونقل الملفات، ولكنهما بعيدان عن بعضهما البعض، يمكنك نقل الملفات بينهما بكفاءة إذا قمت بتوصيلهما بنفس جهاز التوجيه (وليس معًا بشكل مباشر)؟"

أسرع برنامج لنقل الملفات

فهل تريد مشاركة الملفات بين أجهزة الكمبيوتر على شبكتك المنزلية؟ وفيما يلي مقارنة قصيرة للطرق الخمس التالية التي ستتعرف عليها قريبًا:

-يمكنك نقل الملفات على نفس الشبكة وتعد أفضل حل متاح لمشاركة الملفات بين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows أو أجهزة Mac هو اللجوء إلى متخصص أداة نقل الملفات مثل AnyViewer. 

-تسجيل الدخول إلى نفس الحساب على الكمبيوتر الشخصي، وسيتم ذلك تلقائيًا.

فقط انتقل إلى  الجهاز ، وحدد الكمبيوتر الذي تريد مشاركة الملفات معه، ثم انقر فوق  نقل الملفات .

- ستظهر نافذة نقل الملفات على اليسار، وجهاز الكمبيوتر على اليمين. لإرسال الملفات المحددة إلى جهاز الكمبيوتر ، عليك النقر على السهم الأيمن، والعكس صحيح.

- عليك تفعيل ميزة "المشاركة عن قرب" على جميع أجهزة الكمبيوتر التي ترغب بمشاركة الملفات معها. للقيام بذلك، افتح "الإعدادات" ، ثم انقر على "النظام" > "التجارب المشتركة" ، ثم فعّل ميزة "المشاركة عن قرب" . 

جهاز كمبيوتر محمول نظام Windows الكمبيوتر الشخصي فتح الإعدادات مشاركة الملفات جهاز الكمبيوتر نقل الملفات

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