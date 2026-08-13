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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوداني: السيطرة على منطقة أمبرو بشمال ولاية دارفور

الجيش السوداني
الجيش السوداني
قسم الخارجي

أعلن الجيش السوداني، يوم الخميس أن قوات تمكنت من السيطرة على منطقة أمبرو في شمال ولاية دارفور.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني الرائد متوكل أبوجا إن "قواتنا استعادت السيطرة على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور عقب معارك عنيفة". 

وأشار أبوجا إلى أن القوات وسعت سيطرتها في شمال كردفان وسيطرت على منطقة كجمر والمزروب شمال كردفان.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة تحذيراً من استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل الذي يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان، في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، إلى أنه رغم الظروف الصعبة، فإن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدة للسكان في الأبيض، حيث تم توفير مليوني لتر من مياه الشرب لنحو 133 ألف شخص، في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة.

بدورها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن القتال في ولاية غرب دارفور أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية. 

الجيش السوداني منطقة أمبرو الدعم السريع ولاية دارفور

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