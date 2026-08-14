علي محمود: أجيد اللعب في 3 مراكز.. وعموتة يركز على قراءة اللعب والتحولات

كشف علي محمود، لاعب وسط الأهلي الجديد، عن المراكز التي يجيد اللعب فيها، موضحًا أن مركزه الأساسي هو لاعب الوسط رقم 8، مع تفضيله اللعب في الجهة اليمنى من الملعب، خاصة أنه لاعب أعسر ويشعر بالراحة في هذا المركز.

وقال علي محمود للمركز الإعلامى للأهلي، إن المدير الفني للأهلي، حسين عموتة، يركز خلال فترة الإعداد على الجوانب التكتيكية والالتزام داخل الملعب، مشيرًا إلى أن المدرب يطالب اللاعبين بالجاهزية المستمرة في جميع المواقف.

وأوضح لاعب الأهلي الجديد أن عموتة يهتم بشكل كبير بالالتزام دفاعيًا وهجوميًا، وكيفية التحول السريع بين الحالتين، مع ضرورة الحفاظ على التركيز طوال أحداث المباراة، مؤكدًا أن المدرب يطلب من اللاعبين قراءة اللعب وتوقع المواقف قبل حدوثها.

وأضاف أن تعليمات المدير الفني تتضمن ضرورة معرفة تحركات زملائهم والمنافسين، والاستعداد لكل موقف داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه في حالة فقدان الكرة يجب التحول سريعًا إلى الدفاع، بينما عند استلامها يجب أن يكون اللاعب مستعدًا للتحرك أو التمرير قبل وصول الكرة إليه.

وتحدث علي محمود عن الفارق بين اللعب في الأهلي وإنبي، مؤكدًا أن الأمور في القلعة الحمراء أكثر تنظيمًا، وهو ما يساعد اللاعب على التركيز في تفاصيل فنية أخرى.

وأشار إلى أنه أصبح يهتم بصورة أكبر بكيفية التعامل مع الكرة في المساحات الضيقة، والتحرك بين الخطوط، موضحًا أن هذه الأمور ستكون مهمة للغاية في مباريات الأهلي، خاصة أن العديد من المنافسين يعتمدون على غلق المساحات.

وأكد اللاعب أن تجاربه السابقة قبل الانتقال إلى إنبي ساعدته على تطوير شخصيته، بعدما خاض مباريات في ملاعب صعبة وتعرض لضغوط مختلفة، وهو ما جعله أكثر هدوءًا وقدرة على التعامل مع أجواء المباريات.

واختتم علي محمود تصريحاته بالتأكيد أنه يفضل التركيز داخل الملعب وعدم الالتفات إلى الضغوط الخارجية، قائلًا إنه عندما يدخل الملعب لا يسمع أي شيء ويكون تركيزه بالكامل على تنفيذ المهمة المطلوبة منه.



