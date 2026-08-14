أخبار التكنولوجيا| الصين تطور شريحة دماغية تزرع دون فتح الجمجمة خلال 10 دقائق.. جوجل تطلق ميزة جديدة لمشاركة الملفات بين هواتف أندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق ميزة اختيارية جديدة على تطبيق واتساب تحمل اسم تنبيه الاحتيال Scam Alert، وتستخدم تقنيات التعلم الآلي التي تعمل مباشرة على جهاز المستخدم لرصد الرسائل المشبوهة والتنبيه إلى محاولات الاحتيال المحتملة.



هونر تستعد لإطلاق سلسلة Magic 9.. كاميرات بدقة 200 ميجابكسل ومعالج جديد



تستعد شركة هونر لإطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 9 الجديدة في الصين خلال شهر سبتمبر المقبل، لتكون الجيل الجديد من هاتفي Magic 8 وMagic 8 Pro اللذين أطلقتهما الشركة العام الماضي.



تعمل الصين على تطوير واجهة دماغ-حاسوب BCI يمكن في المستقبل، زرعها داخل الدماغ من دون الحاجة إلى فتح الجمجمة، وذلك عبر إدخال الجهاز من خلال الأوعية الدموية في الرقبة وتوجيهه حتى يصل إلى المنطقة المستهدفة في الدماغ.

بعدما كشفت شركة جوجل عن الجيل الجديد من هواتف Pixel 11، أعلنت الشركة عن ميزة مشاركة جديدة لأجهزة أندرويد، تتيح للمستخدمين تبادل معلومات جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو وغيرها، بطريقة تشبه ميزة AirDrop من آبل.

يواصل واتساب توسيع ميزة أسماء المستخدمين Usernames، إذ بدأ اختبار إمكانية حفظ اسم المستخدم الخاص بجهة الاتصال إلى جانب الاسم ورقم الهاتف عند إضافة جهة اتصال جديدة.

طرحت شركة جوجل هاتفها الرائد الجديد Pixel 11، لكنها تدخل منافسة قوية مع آيفون 17 من آبل، الذي يحافظ على مكانته ضمن أبرز الهواتف الرائدة.

يستعد واتساب لإضافة ميزة جديدة إلى إصدار iOS تتيح للمستخدمين تخصيص المحادثات باستخدام ثيمات وخلفيات متحركة، في خطوة تهدف إلى منح تجربة المراسلة طابعا أكثر شخصية.

يقترب حدث آبل الكبير في سبتمبر، وسط استعداد الشركة للكشف عن ثلاثة طرازات جديدة من هواتف آيفون، هي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب هاتف iPhone Ultra، الذي يتوقع أن يكون أول هاتف قابل للطي من آبل.