لوك كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه قميص كاجوال باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على وضع لمسات رقيقة تتناسب مع ظهورها اللافت.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع وضع كاب يتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري