حملات إزالة التعديات والإشغالات بالشرقية لإعادة الانضباط والسيولة المرورية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، تكثيف حملاتها الميدانية لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة من الشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن والأحياء بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه في حي ثان الزقازيق، تابع محمد أبو هاشم، رئيس الحي، تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين بمحيط شوارع طلبة عويضة، والخشاب، وفلل الجامعة، وخلف المبرة، والقومية، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة، مع التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي أبو حماد، قاد المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المركز، حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع عبد المنعم رياض، وبورسعيد، وأبو حماد البلد، والشيخ أبو حماد، حيث جرى رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، إلى جانب فك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير.

كما شهد مركز ههيا حملة موسعة بمحيط السوق الأسبوعي بشارعي الجمهورية وأحمد عرابي، تحت متابعة عبد العاطي عبد الفتاح، رئيس المركز، وأسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، مع التأكيد على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم.

وفي ديرب نجم، قاد أحمد ضاحي، رئيس المركز، حملة بسوق الأحد الأسبوعي لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية، بما يعيد الانضباط إلى المنطقة.

وفي بلبيس، تابع أشرف عامر، رئيس المركز، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، تنفيذ حملة بمحيط شوارع جمال عبد الناصر، والصيانة، والمحطة، وبورسعيد، وطريق عبد المنعم رياض، إلى جانب مداخل ومخارج المدينة، وأسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق.

وفي الحسينية، قاد المهندس سامي معجل، رئيس المركز، حملة بشوارع المركز وأمام بنك القاهرة والبنك الزراعي والإدارة البيطرية، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية.

وفي القرين، تابع إيهاب خاطر، رئيس المدينة، تنفيذ حملة بمحيط ميدان القلعة، وميدان الشيخة حمدة، وشوارع جمال عبد الناصر والجلاء، إلى جانب عدد من الشوارع الرئيسية، وأسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي منيا القمح، قاد المحاسب السيد عبد الرازق، رئيس المركز، حملة بشارعي سعد زغلول والقيسارية، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وفك التكدسات المرورية.

كما تابع ممدوح أنور، رئيس مدينة صان الحجر، تنفيذ حملة بمحيط شارعي المحطة والمجلس ووسط المدينة، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الحازم مع التعديات والإشغالات المخالفة، بما يضمن فرض هيبة القانون والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشوارع بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.