إزالة 13 حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أوالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة " الضرب بيد من حديد " ضد كل من يحاول إرتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حملاتها لرصد وإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون ، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد.

ففي مركز فاقوس تم إزاله ٣ حالات تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية ٣١٢ متراً بنطاق الوحدة المحلية باكياد البحرية تمثلت في : الحالة الأولى عبارة عن ازالة سور بالدبش الأبيض علي مساحه ١.٥ قيراط، والثانية والثالثة عبارة عن ازالة ٢ سور بالدبش الأبيض على مساحة إجمالية ٥٠ متراً بنطاق بني عمرو بدوامه وازالة مبني بالدبش الأبيض علي مساحة ٣٢٠ متراً بنطاق التلاته بعزبة ابو سرور التابعة للوحدة المحلية بالصالحية القديمة، حيث تمت الإزالات كلياً، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس تم فك وازالة شدة خشبية معدة لعمل سملات علي مساحة ١٠٠٠ متراً بنطاق الروضه الغربية التابعة للوحدة المحلية غيتة وازالة سور بالدبش الأبيض علي مساحة ١٠٠ متراُ طولي بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان وإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ١٨٠ متراً على طريق عزبه تل الجراد التابعة للوحدة المحلية بنشاص الرمل، حيث تمت الازالات كلياً، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز.

وشهد مركز ابو كبير فك وإزالة شدة خشبية للدور الثالث العلوي على مساحة ١٠٠ متراً بنطاق أولاد فضل بالمدينة ، حيث تمت الإزالة كلياً، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء ا.ج محمد بهاء الدين رئيس المركز.

شدد محافظ الشرقية على إستمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.