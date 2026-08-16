بعد حادث الدواويس.. حملات مكثفة لضبط سيارات نقل الركاب داخل صندوق بالشرقية| صور

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء محمد الجمسي، مدير أمن الشرقية، بتكثيف التنسيق والجهود المشتركة بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإعادة الانضباط إلى الشوارع والطرق العامة، والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، تواصل الأجهزة المعنية تنفيذ حملات مرورية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية انه شملت الحملات عددًا من المناطق والطرق الرئيسية بمراكز ومدن الزقازيق، والحسينية، وديرب نجم، وبلبيس، وأولاد صقر، والعاشر من رمضان، ومنيا القمح، وصان الحجر، لضبط المخالفات المرورية، والتأكد من الالتزام بالقواعد والاشتراطات المنظمة لحركة السير، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الانضباط المروري على الطرق.

وأضاف محافظ الشرقية أن الحملات أسفرت عن تكثيف الرقابة على سيارات الربع نقل، والتأكد من التزامها بخطوط السير المحددة، إلى جانب التصدي لظاهرة نقل الركاب داخل صناديق السيارات، لما تمثله من خطورة بالغة على حياة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتضمنت الجهود التأكيد على الالتزام بالاشتراطات والقواعد المرورية، واستمرار الحملات والتمركزات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة، للحد من السلوكيات والممارسات المرورية غير الآمنة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ووضع خطة عمل مشتركة لرفع كفاءة منظومة المرور وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، مشددًا على أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الالتزام بالقواعد والاشتراطات المرورية مسؤولية مشتركة، وواجب أساسي لضمان سلامة قائدي السيارات والركاب وكافة مستخدمي الطرق، مؤكدًا استمرار الحملات المرورية للتعامل بحسم مع المخالفات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.