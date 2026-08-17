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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: خيارنا الأول تمديد مهمة اليونيفيل في جنوب البلاد

جوزيف عون
جوزيف عون
محمد على

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب، مشدداً على أن الخيار الأول للدولة هو تمديد مهمتها، وإلا اعتماد صيغة بديلة يكون لبنان جزءاً منها.


وقال الرئيس اللبناني إن وجود «اليونيفيل» يساعد على تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار، بالتعاون مع الجيش اللبناني، ولا سيما في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها المناطق الجنوبية.


وأشار إلى أن إسرائيل ترفض وجود القوات الدولية وتضغط في اتجاه إنهاء مهمتها، في حين يطالب لبنان باستمرارها، نظراً إلى الدور الذي تؤديه في دعم الأمن والاستقرار وحماية السكان.


وشدد على أهمية مواصلة التعاون بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، مؤكداً استعداد بلاده لبحث صيغة أخرى تشارك فيها، في حال تعذر تمديد مهمة القوة الدولية.

اليونيفيل الرئيس اللبناني جوزيف عون بقاء قوة الأمم المتحدة لبنان

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