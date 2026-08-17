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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغوص والإنقاد: ما تم تداوله بشأن تحويل رئيس الاتحاد للمحاكمة الجنائية شائعات

الغوص والإنقاد يؤكد أن ما تم تداوله بشأن تحويل رئيسه للمحاكمة الجنائية شائعات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية
الغوص والإنقاد يؤكد أن ما تم تداوله بشأن تحويل رئيسه للمحاكمة الجنائية شائعات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية
محمد الغزاوى

أكد الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أنه تابع ما تم تداوله على بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بشأن واقعة سب وقذف وتحويل  رئيس الاتحاد للمحاكمة الجنائية.

 وأوضح الاتحاد أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بصلة وهي محض افتراءات تهدف إلى التشويش على مسيرة الاتحاد الناجحة.

الغوص يرد على الشائعات 

و قام الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل الشخص القائم بالنشر، والمواقع المروجة لهذه الشائعات .

ووجه الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ رسالة طمأنة إلى كافة منتسبيه والرأي العام بأن العمل يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف الاتحاد تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة المنتخب، مؤكدا أنه
لن يلتفت إلى مثل هذه المحاولات الفاشلة.

على صعيد اخر تستمر استعدادات المنتخب المصري للسباحة بالزعانف بقوة لخوض منافسات  النسخة العشرون من دورة العاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في مدينة تارانتو الايطالية خلال الفترة من 21 اغسطس حتى 3 سبتمبر بمشاركة نحو 5000 لاعب ولاعبة يمثلون ثلاث قارات مختلفة (أفريقيا وآسيا واوروبا).

وتضم بعثة منتخب السباحة بالزعانف في الدورة المتوسطية 11 سباحا بواقع خمس لاعبات و 6 لاعبين.
اللاعبات هن: ندا مجدى - ريناد تامر - مريم حلمى - فريده فرج - سلمى ربيع.
واللاعبون هم: مهاب ايهاب - طارق حسن  - احمد عوض - ياسين فرحات - احمد هشام - سيف خالد.
ويرأس بعثة المنتخب في الدورة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كل من: شريف حبيب رئيس جهاز، والمدربين : محمد يحيى - خالد ابراهيم  - هشام صديق - عبد الله عبد الجليل - ابراهيم السيد - احمد ربيع ، وادارى المنتخب : هيثم مهنى.

الغوص الانقاذ الاتحاد المصري للغوص والانقاذ شائعات

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