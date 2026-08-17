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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع الراند الجنوب أفريقي مع ترقب بيانات التضخم ومسار السياسة النقدية

عملة جنوب أفريقيا-
عملة جنوب أفريقيا-
أ ش أ

ارتفعت عملة جنوب أفريقيا- الراند- مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة خلال الأيام المقبلة، التي قد توفر إشارات مهمة بشأن مسار الاقتصاد في جنوب أفريقيا واتجاه السياسة النقدية.

وزاد الراند بنحو 0.4% إلى 16.1425 راند مقابل الدولار، وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا.

ومن المقرر أن تعلن هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، الأربعاء المقبل، بيانات التضخم لشهر يوليو، وسط توقعات محللين بتباطؤ معدل التضخم إلى 4.5%.

كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 5% في يونيو، وهو أعلى مستوى له في عامين، مقابل 4.5% في مايو، مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف النقل.

في هذا السياق، توقع اقتصاديون لدى بنك "نيدبانك" تباطؤ التضخم إلى 4.3%، مشيرين إلى انخفاض تكاليف النقل على خلفية تراجع أسعار الوقود.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، فيما ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مدعومة بصدور بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع مؤخرا، ما عزز توقعات الأسواق بشأن عدم اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفي سوق السندات الجنوب أفريقية، استقر سعر السند الحكومي القياسي المستحق عام 2035 خلال التعاملات المبكرة، بينما تراجع العائد عليه بنحو نصف نقطة أساس إلى 8.425%.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم المرتقبة باعتبارها مؤشرا مهما على اتجاهات السياسة النقدية في جنوب أفريقيا، في وقت يظل فيه أداء الراند مرتبطًا بتطورات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وأسعار السلع الأساسية.

ومن شأن تراجع التضخم أن يدعم مرونة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، ويعزز جاذبية الأصول المحلية، بما قد يوفر دعما إضافيا للراند، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط التضخمية إلى الحد من فرص خفض أسعار الفائدة خلال االراند- مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة خلال الأيام المقبلة، والتي قد توفر إشارات مهمة بشأن مسار الاقتصاد في جنوب أفريقيا واتجاه السياسة النقدية.

وزاد الراند بنحو 0.4% إلى 16.1425 راند مقابل الدولار، وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا.

ومن المقرر أن تعلن هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، الأربعاء المقبل، بيانات التضخم لشهر يوليو، وسط توقعات محللين بتباطؤ معدل التضخم إلى 4.5%.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 5% في يونيو، وهو أعلى مستوى له في عامين، مقابل 4.5% في مايو، مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف النقل.

وفي هذا السياق، توقع اقتصاديون لدى بنك "نيدبانك" تباطؤ التضخم إلى 4.3%، مشيرين إلى انخفاض تكاليف النقل على خلفية تراجع أسعار الوقود.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، فيما ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مدعومة بصدور بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع مؤخرا، ما عزز توقعات الأسواق بشأن عدم اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفي سوق السندات الجنوب أفريقية، استقر سعر السند الحكومي القياسي المستحق عام 2035 خلال التعاملات المبكرة، بينما تراجع العائد عليه بنحو نصف نقطة أساس إلى 8.425%.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم المرتقبة باعتبارها مؤشرا مهما على اتجاهات السياسة النقدية في جنوب أفريقيا، في وقت يظل فيه أداء الراند مرتبطًا بتطورات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وأسعار السلع الأساسية.

ومن شأن تراجع التضخم أن يدعم مرونة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، ويعزز جاذبية الأصول المحلية، بما قد يوفر دعما إضافيا للراند، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط التضخمية إلى الحد من فرص خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت عملة عملة ارتفعت جنوب أفريقيا

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