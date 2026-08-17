تعرف على قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لموسم 2027/2026

أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إجراءات قيد قائمة الفريق بالاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الكروي الجديد 2027/2026.

وتضم قائمة الفريق الأول للنادي المصري 34 لاعبًا منهم 5 لاعبين من فريق الشباب 2005 بالنادي.

قائمة الفريق الاول للكرة بالنادي المصري للموسم الكروي الجديد 2027/2026

وجاءت قائمة المصري على النحو التالي

حراسة المرمى :

عصام ثروت ( 1 ) ، محمود حمدي ( 16 ) ، محمد سيحا ( 26 ) ، محمد شحاته ( 31 ) ، أحمد وهب - قائمة 2005 ( 39 ) .

خط الدفاع :

باهر المحمدي ( 2 ) ، محمد شكري ( 3 ) ، خالد صبحي ( 5 ) ، كريم العراقي ( 7 ) ، عمرو سعداوي ( 13 ) ، محمد هاشم ( 29 ) ، مصطفى العش ( 33 ) ، عبد الوهاب نادر - قائمة 2005 ( 36 ).

خط الوسط :

ياسين الملاح ( 4 ) ، محمد مخلوف ( 6 ) ، حسن علي ( 8 )، كريم بامبو ( 10 )، محمود حمادة ( 14 ) ، أحمد القرموطي ( 15 ) ، يوسف الجوهري ( 17 )، عميد صوافطة - فلسطيني الجنسية ( 18 ) ، خير الدين طوال - جزائري الجنسية ( 20 ) ، مصطفى أبو الخير ( 22 ) ، مصطفى زيدان - فلسطيني الجنسية ( 23 ) ، عبد الله الزياني - مغربي الجنسية ( 27 ) ، عبد الرحيم دغموم ( 30 ) - جزائري الجنسية ، حسين فيصل ( 32 ) ، حسام حسن - قائمة 2005 ( 34 ) ، محمود أشرف - قائمة 2005 ( 35 ) ، أحمد شرف - قائمة 2005 ( 37) .

خط الهجوم :

صلاح محسن ( 9 ) ، محمد الشامي ( 11 ) ، علي سليمان - أريتري الجنسية ( 21 ) ، منذر طمين - جزائري الجنسية ( 25 ).

الاستقدامات الجديدة

الحارس محمد سيحا ، محمد شكري ، مصطفى العش ، ياسين الملاح ، خير الدين طوال ، علي سليمان ، عبد الله الزياني.

الراحلون من قائمة الفريق

أحمد أيمن منصور ( نهاية التعاقد ) ، محمد جابر توفيق " ميدو جابر " ( نهاية التعاقد ) ، زياد فرج ( إنهاء العلاقة التعاقدية ) ، الرواندي بونور موجيشا ( انتقال إلى صفوف الحزم السعودي ) ، النيجيري كينجسلي إيدوو ( نهاية التعاقد ) ، أحمد علي عامر ( إعارة إلى صفوف القناة ).