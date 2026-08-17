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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي : البعثات المصرية ركيزة رئيسية لحماية مصالح الدولة في الخارج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

 التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ١٧ أغسطس، برؤساء البعثات المصرية في الخارج، بمشاركة سفراء مصر المنقولين إلى الخارج وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المعنية، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع البعثات المصرية بالخارج، ومناقشة أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات بالخارج ، وبحث سبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية بالخارج.  

أكد الوزير عبد العاطي الدور المحوري للبعثات المصرية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وحماية مصالحها في الخارج، مشيراً إلى ما تشهده الوزارة من خطوات متواصلة لتطوير منظومة العمل وإعادة تنظيم الهياكل وآليات الأداء بما يحقق مزيداً من الكفاءة والفاعلية، مبرزاً الاهتمام الذي توليه الوزارة لتأهيل الكوادر الدبلوماسية والإدارية من خلال برامج متخصصة للتدريب وبناء القدرات، بما يضمن مواكبة المتغيرات المتسارعة التي تفرضها طبيعة العمل الدبلوماسي وتنامي التحديات الإقليمية والدولية.

كما أكد وزير الخارجية الدور الاقتصادي المتنامي للبعثات المصرية في الخارج، مشدداً على ضرورة تكثيف جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، والتعريف بما تمتلكه مصر من فرص ومقومات استثمارية واعدة، مستعرضاً جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في دفع النمو الاقتصادي، مؤكداً أهمية توظيف شبكة العلاقات التي تتمتع بها البعثات لدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.

واستعرض الوزير عبد العاطي ثوابت وأولويات السياسة الخارجية المصرية إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً أن التحرك الخارجي للدولة يستند إلى رؤية متوازنة تراعي اعتبارات الأمن القومي وتضع المصلحة الوطنية في صدارة أولوياتها، في ظل ما يشهده المحيطان الإقليمي والدولي من أزمات متلاحقة وتحولات جيوسياسية متسارعة، مشدداً على أهمية قيام البعثات بتكثيف التواصل والتنسيق مع دولة الاعتماد ومختلف دوائر صنع القرار بها، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من قدرة مصر على التعامل بفاعلية مع المتغيرات الدولية وصون مكتسباتها التنموية.

وفيما يتعلق برعاية المصريين في الخارج، أكد وزير الخارجية أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في صدارة أولويات الوزارة والبعثات، مستعرضاً الخطوات التي يتم تنفيذها لتحديث منظومة العمل القنصلي والتوسع في استخدام الحلول الرقمية بما يسهم في تيسير الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات. 

كما وجه بمواصلة التواصل المباشر والمنتظم مع أبناء الجاليات المصرية والاستماع إلى شواغلهم ومقترحاتهم، وتعريفهم بالمبادرات والخدمات التي توفرها الدولة ووزارة الخارجية لتعزيز ارتباطهم بالوطن.

وتضمن المؤتمر حواراً موسعاً بين وزير الخارجية ورؤساء البعثات المصرية، تناول عدداً من المقترحات والأفكار المتعلقة بتطوير أساليب العمل وتعزيز التنسيق بين البعثات والقطاعات المختلفة بالوزارة، وسبل رفع كفاءة الأداء بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة الراهنة، ويسهم في تعظيم مردود التحرك الدبلوماسي المصري وتحقيق المصالح الوطنية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي رؤساء البعثات المصرية البعثات المصرية السياسة الخارجية المصرية

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