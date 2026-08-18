برشلونة يتحرك لتأمين مستقبل جافي.. ويغلق الباب أمام مانشستر يونايتد

يستعد نادي برشلونة لفتح ملف تجديد عقد لاعب الوسط الإسباني جافي خلال الأشهر المقبلة، رغم امتداد عقده الحالي مع الفريق حتى عام 2030، في خطوة تعكس تمسك النادي باستمرار اللاعب ضمن مشروعه الرياضي خلال السنوات القادمة.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، يخطط برشلونة لبدء مفاوضات مع ممثلي جافي بشأن تجديد عقده، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب، بناء على رغبة مدربه مايكل كاريك.

برشلونة يتمسك بجافي رغم عقده الطويل

ويأتي تحرك برشلونة في ظل حالة الرضا الكبيرة داخل النادي عن تطور جافي، سواء من جانب الإدارة الرياضية بقيادة ديكو أو الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك، حيث ينظر النادي إلى اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية في مشروعه المستقبلي.

ورغم ارتباطه بـ برشلونة حتى 2030، تسعى الإدارة إلى تحسين وضع اللاعب وتأمين استمراره لفترة أطول، بما يتناسب مع أهميته داخل الفريق.

جافي متمسك بالبقاء في برشلونة

من جانبه، لا يبدو جافي راغبا في تغيير وجهته، إذ يشعر اللاعب بسعادة كبيرة داخل النادي الذي نشأ في أكاديميته وتدرج بين صفوفه حتى الوصول إلى الفريق الأول.

كما تربطه علاقة قوية بالمدرب هانز فليك، الذي ساهم في تطويره على المستويين الفني والشخصي، ويحظى اللاعب بثقة كبيرة من المدير الفني الألماني قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأمل جافي في مواصلة التطور داخل برشلونة، والوصول مستقبلا إلى دور أكبر داخل الفريق، خاصة مع طموحه في أن يصبح أحد قادة النادي ويحمل شارة القيادة.

وصول رودري لا يهدد مكانة جافي

وجاء تحرك برشلونة لتجديد عقد جافي بالتزامن مع وصول رودري إلى صفوف الفريق، لكن انضمام لاعب الوسط الإسباني المخضرم لم يغير من حسابات النادي تجاه جافي.

بل على العكس، تبدو إدارة برشلونة حريصة على التأكيد بأن اللاعب الشاب لا يزال جزءا أساسيا من خطط الفريق، وأن المنافسة في خط الوسط لن تكون سببا في التخلي عنه.

مانشستر يونايتد يترقب

ويأتي اهتمام مانشستر يونايتد بجافي في ظل تحركات النادي الإنجليزي لإعادة بناء خط وسطه، بعدما أنفق نحو 100 مليون يورو للتعاقد مع أندريه سانتوس ويوري تيليمانز، بينما تتركز أولويته الحالية على تدعيم مركز الظهير الأيسر.

ومع ذلك، لا يبدو أن برشلونة مستعد لمنح يونايتد فرصة حقيقية للتفاوض بشأن رحيل جافي، إذ تتجه خطة النادي نحو تأمين مستقبل اللاعب بعقد جديد، في رسالة واضحة بشأن قيمته داخل المشروع الرياضي.

وبذلك، يبدو أن وصول رودري إلى برشلونة لم يكن على حساب جافي، بل جاء بالتزامن مع رغبة النادي في تعزيز خط الوسط مع الحفاظ على أحد أبرز مواهبه الشابة، وإغلاق الباب مبكرا أمام أي محاولات خارجية لضمه.