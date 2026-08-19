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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المرافق في قبضة التصالح.. متى يستمر توصيل الخدمات ومتى يحظر؟

التصالح
التصالح
حسن رضوان

حسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء موقف توصيل المرافق للعقارات المخالفة، وربط الاستفادة من الخدمات بحالة العقار وإجراءات التصالح وتقنين الوضع.

المرافق مستمرة للعقارات التي سبق توصيلها

إذا كانت المرافق موصلة للعقار قبل إجراءات التصالح، تستمر خدمات الكهرباء والمياه وغيرها ولا يتم قطعها، لكن تتم محاسبة أصحاب العقارات بسعر التكلفة الفعلية للخدمة دون الاستفادة من الدعم الحكومي.

وفي المقابل، لا يجوز شهر العقار أو تسجيله إلا بعد تقنين وضعه واستيفاء الإجراءات القانونية.

حظر توصيل المرافق للمخالفات غير المتصالحة

يحظر القانون توصيل المرافق العامة إلى العقار المخالف الذي لم يتقدم مالكه بطلب للتصالح وتقنين الوضع، أو صدر قرار برفض طلب التصالح الخاص به.

كما تلتزم الجهة الإدارية بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بدأت مهلة التصالح الجديدة في 5 مايو 2026 وتستمر لمدة 6 أشهر، لتنتهي في نوفمبر 2026.

وتتيح المهلة لأصحاب العقارات المخالفة فرصة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة.

سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه

حدد القانون مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة والخدمات وموقع العقار ومساحته ونوع المخالفة، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه.

خصم 20% للسداد الفوري

ومن أبرز التيسيرات إتاحة خصم يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح عند السداد الفوري، وفق الضوابط القانونية.

60 يومًا لسداد قيمة التصالح

ويتعين على مقدم طلب التصالح سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلبه.

الخلاصة

العقار الذي كانت المرافق موصلة إليه يستمر في الحصول عليها وفق الضوابط، بينما لا يجوز توصيل المرافق لعقار مخالف لم يتقدم صاحبه للتصالح أو رُفض طلبه.

قيمة التصالح التصالح طلب التصالح

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