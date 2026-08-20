قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ
منحة قطرية لإقامة مستشفى باسم الأمير تميم بن حمد آل ثاني في سوهاج
وزير الخارجية: توقيع اتفاقية منحة قطرية لإقامة مستشفى تحمل اسم الشيخ تميم في سوهاج
النزلاء بخير وسلام .. السيطرة على حريق داخل مخزن ملحق بدار لرعاية الأيتام ببورسعيد
بعدما أدانته مصر.. ما هو المشروع الاستيطاني E1 ولماذا يمثل خطرًا على الدولة الفلسطينية؟
رئيس وزراء قطر: وقعنا 4 اتفاقيات في عدة مجالات لتوسيع التعاون مع مصر
خد بالك| حظر أشهر أدوية القولون العصبي والجهاز الهضمي.. تعرف عليها
الخميس المقبل إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة.. ولا مساس بحرية الملاحة
وزير الخارجية: لا يمكن السماح بالمساس بأمن باب المندب والبحر الأحمر
بعد أنباء زيادة الأسعار 35% .. أول رد رسمي من «القومي للاتصالات»
بالأسماء .. محافظ الشرقية يصدر قرارًا بإعادة توزيع 8 قيادات وعاملين بالديوان العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير: هذه الأعراض البولية السبعة تؤثر على حياة الرجال

يتجاهل الرجال هذه الأعراض البولية السبعة تؤثر على حياتهم
يتجاهل الرجال هذه الأعراض البولية السبعة تؤثر على حياتهم
هاجر هانئ

يميل العديد من الرجال إلى تأجيل الاستشارات الطبية حتى تبدأ مشكلة صحية بالتأثير على نومهم أو عملهم أو علاقاتهم أو روتينهم اليومي. وتُعدّ أعراض الجهاز البولي من أكثر الأعراض عرضةً للتجاهل، حيث يُنظر إليها غالبًا على أنها جزء لا مفر منه من الشيخوخة. ومع ذلك، يؤكد أطباء المسالك البولية أن التغيرات في عادات التبول لا ينبغي قبولها ببساطة على أنها "شيخوخة طبيعية".

يقول الدكتور لوكيش شارما أستاذ جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى، إن الرجال غالباً ما يشعرون بالحرج من مناقشة مشاكل التبول، مما قد يؤخر التشخيص والعلاج المناسب. ويضيف: "قد يُعزى ضعف تدفق البول، أو زيادة عدد مرات التبول عن المعتاد، أو صعوبة بدء التبول، أو سلس البول، أو التبول الليلي إلى "الشيخوخة الطبيعية" أو يُقبل على أنه "أمر طبيعي". وقد يؤدي هذا التأخير في مراجعة الطبيب إلى تأخير العلاج النهائي".

سبعة أعراض بولية لا ينبغي على الرجال تجاهلها

 

ضعف أو انقطاع تدفق البول
قد يرتبط ضعف تدفق البول الملحوظ أو انقطاعه المتكرر بتضخم البروستاتا الحميد، وهو تضخم غير سرطاني في البروستاتا. ومع نمو البروستاتا، قد تضغط على مجرى البول مما يزيد من صعوبة التبول.

صعوبة بدء التبول
قد يكون استغراق وقت أطول من المعتاد لبدء التبول، رغم الشعور بالحاجة إليه، علامة أخرى على انسداد المسالك البولية. ويقول الدكتور شارما: "لا ينبغي ربط ذلك تلقائياً بالتقدم في السن".

كثرة التبول
قد يكون لكثرة التبول عن المعتاد أسباب عديدة، منها تضخم البروستاتا، والتهابات المسالك البولية، وبعض الأدوية، وحالات أخرى متعلقة بالمسالك البولية. وتستدعي التغيرات المستمرة استشارة طبية.

الاستيقاظ المتكرر ليلاً
التبول الليلي المتكرر، أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل للتبول، قد يُؤثر سلبًا على النوم، ويُؤثر في نهاية المطاف على التركيز والطاقة ونوعية الحياة. قد يحدث التبول الليلي المتكرر مع مشاكل البروستاتا، ولكنه ليس ناتجًا حصريًا عن تضخم البروستاتا الحميد.

الشعور بأن المثانة لم تفرغ
قد يشير الشعور المستمر بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل إلى صعوبة في تدفق البول. وقد يؤدي تجاهل هذا الشعور إلى عدم تشخيص حالة مرضية كامنة.

تسرب البول
غالباً ما يُحيط سلس البول لدى الرجال شعورٌ بالحرج، ما يدفع بعضهم إلى تجنّب الحديث عنه. وقد يكون لسلس البول أسبابٌ عديدة، منها مشاكل البروستاتا وآثار علاجها. وأضاف الدكتور شارما: "من المهمّ الإشارة إلى أنّه قد يؤثر على النوم والعمل والأنشطة الاجتماعية والثقة بالنفس، ويمكن في كثير من الأحيان تقييمه وعلاجه".

وجود دم في البول
لا ينبغي تجاهل وجود دم في البول، حتى لو حدث مرة واحدة فقط أو لم يكن مصحوبًا بألم. قد يكون ذلك بسبب التهابات المسالك البولية أو الحصى، ولكنه قد يرتبط أيضًا بحالات أكثر خطورة. لذا، ينبغي على الرجال مراجعة الطبيب فورًا بدلًا من انتظار اختفاء العرض.

لا ترتبط أعراض الجهاز البولي دائمًا بالبروستاتا


على الرغم من أن تضخم البروستاتا الحميد وتضخم البروستاتا من الأسباب الشائعة لأعراض المسالك البولية لدى كبار السن من الرجال، إلا أنهما ليسا السببين الوحيدين. فالتهابات المسالك البولية، والتهاب البروستاتا، ومشاكل المثانة، وتضيّق مجرى البول، وبعض الأدوية، وغيرها من اضطرابات المسالك البولية، قد تُسبب أعراضًا مشابهة.
يقول الدكتور بانكاج غوبتا، أخصائي المسالك البولية في مستشفيات سي كي بيرلا - سي إم آر آي، إن الرجال غالباً ما يؤجلون مواعيدهم الطبية حتى تبدأ مشاكل الصحة البولية أو الجنسية بالتأثير على حياتهم اليومية. وأضاف: "ينبغي أيضاً تقييم مشاكل مثل صعوبة التبول أو القذف، أو ألم الحوض، أو الألم حول القضيب أو كيس الصفن من قبل طبيب مختص".

متى يجب على الرجال زيارة طبيب المسالك البولية؟


لا تعني استشارة طبيب المسالك البولية بالضرورة إجراء جراحة. يبدأ الأطباء عادةً بفهم الأعراض والتاريخ الطبي، ثم يُجرون فحصًا سريريًا واختبارات مناسبة. قد تشمل هذه الاختبارات، بحسب الحالة، تحاليل البول، وتحاليل الدم، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، أو فحوصات متعلقة بالبروستاتا.

ينبغي على الرجال طلب العناية الطبية الفورية إذا كانوا غير قادرين على التبول، أو لاحظوا بولاً أحمر اللون أو دموياً، أو أصيبوا بألم شديد أو مستمر في المسالك البولية أو أسفل البطن، أو عانوا من أعراض بولية مصحوبة بحمى أو قشعريرة.

يعتمد العلاج على السبب الكامن وراء الحالة وشدتها. يقول الدكتور غوبتا: "بالنسبة للرجال المصابين بتضخم البروستاتا الحميد، تتراوح خيارات العلاج بين المراقبة والأدوية والإجراءات طفيفة التوغل. ويشير الدكتور غوبتا إلى أن الأساليب الحديثة، بما في ذلك نظام يوروليفت، قد وسّعت الخيارات المتاحة لبعض المرضى".

الجهاز البولي الشيخوخة أطباء المسالك البولية عادات التبول سلس البول التبول الليلي أعراض بولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تحديث التعليم ضرورة لصناعة خريج قادر على المنافسة في اقتصاد المستقبل

مدحت الكمار

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز بناء منظومة تعليمية تواكب احتياجات المستقبل وسوق العمل

روحي عربي

27 منحة مجانية للشباب .. تفاصيل مبادرة «مستقبل وطن» لتأهيل كوادر الإدارة المحلية

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد