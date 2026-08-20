ميسي يقترب من تحقيق الحلم.. 78 هدفا فقط تفصله عن إنجاز الألف

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة في مسيرته الأسطورية، بعدما أضاف هدفًا جديدًا إلى سجله التهديفي خلال مواجهة إنتر ميامي أمام فيلادلفيا يونيون، في منافسات الدوري الأمريكي، ليقترب خطوة إضافية من حلم الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الكروية.

هدف جديد يقرب ميسي من التاريخ

لم ينتظر ميسي طويلًا ليترك بصمته المعتادة على المباراة، بعدما سجل هدف إنتر ميامي الثاني في الدقيقة 26، عقب تقدم فيلادلفيا بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق إنديانا فاسيليف، قبل أن يدرك دانيال بينتر التعادل في الدقيقة 21.

وجاء هدف قائد إنتر ميامي ليضيف المزيد من الإثارة إلى سباقه الخاص مع التاريخ، بعدما رفع رصيده الإجمالي إلى 922 هدفًا بقميص مختلف الأندية ومع منتخب الأرجنتين.

وبذلك أصبح ميسي على بُعد 78 هدفًا فقط من الوصول إلى الحاجز التاريخي المتمثل في 1000 هدف، وهو الرقم الذي يبدو أقرب من أي وقت مضى رغم تقدمه في العمر.

922 هدفًا ومطاردة الرقم الأسطوري

على مدار سنوات طويلة، تحول ميسي إلى ماكينة أهداف لا تتوقف، بعدما سجل مئات الأهداف مع الأندية التي ارتدى قمصانها، إلى جانب أهدافه الدولية مع منتخب الأرجنتين.

ومع انتقاله إلى الدوري الأمريكي، لم تتراجع معدلاته التهديفية بالشكل الذي توقعه البعض، بل واصل النجم الأرجنتيني صناعة الفارق وتسجيل الأهداف، ليؤكد أن عامل السن لم يمنعه من المنافسة على الأرقام القياسية.

هل يصل ميسي إلى الهدف رقم 1000؟

الآن، تبدو الأنظار موجهة إلى سؤال واحد هل يستطيع ميسي تسجيل 78 هدفًا إضافيًا قبل إسدال الستار على مسيرته؟

المهمة ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة بالنسبة للاعب اعتاد على تحطيم الأرقام القياسية طوال مسيرته ومع استمرار مشاركاته مع إنتر ميامي، قد يتحول كل هدف جديد إلى محطة إضافية في الطريق نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق بالنسبة لأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور.

ومع اقتراب العد التنازلي من نهايته، سيبقى كل هدف يسجله ميسي محط أنظار الملايين، في انتظار اللحظة التي قد يكتب فيها اسمه مجددا بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم.