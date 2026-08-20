قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعدما أدانته مصر.. ما هو المشروع الاستيطاني E1 ولماذا يمثل خطرًا على الدولة الفلسطينية؟
رئيس وزراء قطر: وقعنا 4 اتفاقيات في عدة مجالات لتوسيع التعاون مع مصر
خد بالك| حظر أشهر أدوية القولون العصبي والجهاز الهضمي.. تعرف عليها
الخميس المقبل إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة.. ولا مساس بحرية الملاحة
وزير الخارجية: لا يمكن السماح بالمساس بأمن باب المندب والبحر الأحمر
بعد أنباء زيادة الأسعار 35% .. أول رد رسمي من «القومي للاتصالات»
بالأسماء .. محافظ الشرقية يصدر قرارًا بإعادة توزيع 8 قيادات وعاملين بالديوان العام
المنوفية تستيقظ على حادث أليم.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات
بعد شكوى على «فيسبوك» .. تحرّك فوري لوقف تسريب الصرف خلف عمارات «أكا» بالغردقة
محمد صبحي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات دورية
بعد وصولها لـ100 جنيه شهريًا.. هجوم برلماني بسبب زيادة رسوم خدمة العملاء بفواتير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الجيزة.. إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بشارع عثمان بن عفان بالمسابك وغلق وتشميع مقهيين مخالفين بكفر طهرمس

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

تواصل محافظة الجيزة جهودها في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات الميدانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي هذا الإطار تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة في التعامل مع شكاوى المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.
واستجابةً لشكاوى أهالي شارع عثمان بن عفان بالمسابك من تجمع مياه نتيجة كسر بماسورة مياه الشرب، قامت الوحدة المحلية ببشتيل بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح الكسر وشفط تجمعات المياه الموجودة بالموقع ورفع أسباب الشكوى.

واستجابةً لشكوى الأهالي بمنطقة كفر طهرمس من الإزعاج الناتج عن وجود مقاهي مخالفة بسوق العباس، نفذ حي بولاق الدكرور حملة مكبرة بالموقع، أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ مقهى غير مرخص، ومصادرة عدد من الإشغالات وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما استجاب حي بولاق الدكرور لشكوى أهالي شارع إبراهيم نافع، والشهير بشارع الـ١٤ بمنطقة المساكن من انتشار حواجز من المواسير والسلاسل المعدنية أمام العقارات، حيث تم إزالة الحواجز وفتح الطريق أمام حركة المواطنين.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، جارٍ تنفيذ الإجراءات الخاصة بدعم كفاءة منظومة الصرف الصحي بمساكن أبوغالب  . 
كما استجاب حي العجوزة لشكوى سكان شارع الصفطاوي بأرض اللواء من وجود تجمعات للقمامة والمخلفات أسفل أعمدة المونوريل حيث قام الحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع المخلفات وتجمعات القمامة، إلى جانب تنفيذ أعمال الكنس والتجريد بالموقع، لتحسين المظهر الحضاري ورفع مستوى النظافة بالمنطقة.

محافظة الجيزة رفع مخلفات رفع اشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

جيتور تى 1 موديل 2027

مليون و 730 ألف جنيه .. «جيتور تى 1» موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

ساوايست اس 09 موديل 2027

مواصفات ساوايست اس 09 موديل 2027 الجديدة.. صور وأسعار

إطارات السيارات

7 أخطاء شائعة تدمر إطارات سيارتك الجديدة دون أن تشعر

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد