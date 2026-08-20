الجيزة.. إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بشارع عثمان بن عفان بالمسابك وغلق وتشميع مقهيين مخالفين بكفر طهرمس

تواصل محافظة الجيزة جهودها في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات الميدانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي هذا الإطار تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة في التعامل مع شكاوى المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.

واستجابةً لشكاوى أهالي شارع عثمان بن عفان بالمسابك من تجمع مياه نتيجة كسر بماسورة مياه الشرب، قامت الوحدة المحلية ببشتيل بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح الكسر وشفط تجمعات المياه الموجودة بالموقع ورفع أسباب الشكوى.

واستجابةً لشكوى الأهالي بمنطقة كفر طهرمس من الإزعاج الناتج عن وجود مقاهي مخالفة بسوق العباس، نفذ حي بولاق الدكرور حملة مكبرة بالموقع، أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ مقهى غير مرخص، ومصادرة عدد من الإشغالات وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما استجاب حي بولاق الدكرور لشكوى أهالي شارع إبراهيم نافع، والشهير بشارع الـ١٤ بمنطقة المساكن من انتشار حواجز من المواسير والسلاسل المعدنية أمام العقارات، حيث تم إزالة الحواجز وفتح الطريق أمام حركة المواطنين.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، جارٍ تنفيذ الإجراءات الخاصة بدعم كفاءة منظومة الصرف الصحي بمساكن أبوغالب .

كما استجاب حي العجوزة لشكوى سكان شارع الصفطاوي بأرض اللواء من وجود تجمعات للقمامة والمخلفات أسفل أعمدة المونوريل حيث قام الحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع المخلفات وتجمعات القمامة، إلى جانب تنفيذ أعمال الكنس والتجريد بالموقع، لتحسين المظهر الحضاري ورفع مستوى النظافة بالمنطقة.