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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تحديث التعليم ضرورة لصناعة خريج قادر على المنافسة في اقتصاد المستقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير منظومة التعليم تمثل امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري على أسس علمية ومهارية تواكب المتغيرات المتسارعة، مشيرا إلى أن جودة التعليم أصبحت معيارًا رئيسيًا في قدرة الدول على تحقيق التنمية وتعزيز تنافسية اقتصادها.

مراجعة وتحديث المناهج والكتب الدراسية

وقال نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة وتحديث المناهج والكتب الدراسية بصورة مستمرة يعكس إدراكًا لأهمية مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، موضحا أن التعليم الحديث لم يعد قائمًا فقط على نقل المعلومات، وإنما يستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والعمل الجماعي، واستخدام التكنولوجيا، بما يؤهل الطالب للتعامل مع متطلبات الحياة العملية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تطوير المنظومة التعليمية يجب أن يشمل جميع عناصر العملية التعليمية، وفي مقدمتها المعلم، باعتباره حجر الزاوية في نجاح أي عملية إصلاح، إلى جانب توفير بنية تكنولوجية مناسبة وبيئة مدرسية محفزة على التعلم والإبداع، مع ضمان وصول فرص التعليم الجيد إلى مختلف فئات المجتمع دون تمييز.

ولفت نائب الشرقية، إلى أهمية التوسع في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لتوفير عمالة مؤهلة تمتلك المهارات التي يحتاجها القطاع الصناعي والإنتاجي، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لضمان ارتباط برامج الدراسة بالمهارات المطلوبة فعليًا في مواقع العمل.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

وأضاف النائب سامي نصر الله أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحا عنصرين أساسيين في إعادة تشكيل مستقبل الوظائف، الأمر الذي يستدعي منح الطلاب فرصًا أكبر للتدريب على التقنيات الحديثة، والتوسع في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وريادة الأعمال، إلى جانب إتاحة الشهادات المهنية الدولية التي تساعد الشباب على تحسين فرصهم في سوق العمل.

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