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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري يكثف تحركاته لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العراقية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف جهود الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية والإقليمية، يكثف التمثيل التجاري المصري التابع للوزارة تحركاته لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العراقية، وتوفير فرص تصديرية جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري.

لقاءات B2B لفتح أسواق جديدة

وفي هذا السياق، تُعقد لقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين عدد من الشركات المصرية أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وأحد المستوردين من جمهورية العراق، بهدف بحث فرص التعاون التجاري وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العراقية.

وتأتي هذه اللقاءات بالتنسيق بين التمثيل التجاري المصري والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، من خلال إدارة التعاون الدولي بالمجلس برئاسة يحيى المنشاوي، بما يستهدف تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين والمشترين في الأسواق الخارجية، وتحويل الفرص التجارية المتاحة إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

815 مليون دولار صادرات مصر للعراق

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتعزيز الدور الفاعل للتمثيل التجاري في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين، والعمل بصورة أكثر استهدافًا على ربط الشركات المصرية بالمستوردين والمشترين في الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة.

وأشار إلى أن السوق العراقية تمثل إحدى الأسواق العربية المهمة أمام الصادرات المصرية، في ظل حجم الطلب على العديد من المنتجات والسلع، إلى جانب ما تتمتع به المنتجات المصرية من فرص تنافسية يمكن البناء عليها لزيادة حصتها في السوق خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات العراقية، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى العراق نحو 815 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل نحو 697 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة قدرها نحو 118 مليون دولار، وبمعدل نمو يقترب من 17%.

ربط المصدرين بالمشترين

وأوضح الشريف أن تنظيم اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والمستوردين في الخارج يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية، من خلال الربط المباشر بين المصدرين والمشترين المحتملين، والتعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة، ومساعدة الشركات المصرية على الوصول إلى شركاء تجاريين جدد.

وأضاف أن التمثيل التجاري يعمل من خلال تحركاته الخارجية والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال على رصد الفرص التصديرية المتاحة، والتواصل مع المستوردين والسلاسل التجارية والمشترين الرئيسيين، وترتيب لقاءات الأعمال مع الشركات المصرية المؤهلة.

فرص تصديرية للصناعات المصرية

وتستهدف التحركات الترويجية زيادة مشاركة الشركات المصرية في تلبية احتياجات السوق العراقية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الصناعة المصرية بقدرات إنتاجية وتصديرية تنافسية.

وتعكس المؤشرات الإيجابية للتجارة بين البلدين أهمية تكثيف اللقاءات المباشرة بين مجتمعي الأعمال، والعمل على تحويل الفرص التجارية المتاحة إلى تعاقدات فعلية تدعم نمو الصادرات المصرية إلى السوق العراقية.

تعاون مع المجالس التصديرية

ويأتي تنظيم لقاءات الأعمال في إطار حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على توفير فرص تصديرية حقيقية للشركات الأعضاء، وتعزيز التواصل المباشر بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين.

ويستهدف المجلس من خلال هذه التحركات تحويل الاهتمام بالمنتجات المصرية إلى فرص أعمال وتعاقدات تجارية، إلى جانب بناء علاقات وشراكات مستدامة مع الأسواق الخارجية.

تحركات لتعزيز الصادرات

ويواصل التمثيل التجاري المصري، بالتعاون مع المجالس التصديرية والقطاع الخاص، تنفيذ تحركات ترويجية مستهدفة لتعزيز الحضور المصري في الأسواق العربية والإقليمية، وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية، وتنويع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

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