أستون مارتن على طريقة برابوس .. الكشف عن بودو كابريوليه الجديدة | صور

شهدت فعاليات تجمع ذا كويل المقام ضمن أسبوع مونتيري للسيارات الكشف الرسمي عن طراز بودو كابريوليه الجديد كلياً، والمطور من قبل شركة تعديل السيارات العالمية برابوس.

وتستند هذه المركبة الفريدة في بنيتها الأساسية إلى نموذج أستون مارتن فانكويش فولانتي الفاخر ذات السقف المكشوف، حيث قررت الشركة المصنعة تحديد خط الإنتاج العالمي لهذا المشروع الفريد بواقع 77 نسخة فقط، مما يمنحه طابعاً نادراً يستهوي محبي السيارات الفائقة.

برابوس بودو كابريوليه

محرك وأداء برابوس بودو كابريوليه

أجرت برابوس تعديلات جذرية على المنظومة الميكانيكية للسيارة، حيث أعادت تطوير المحرك المكون من 12 أسطوانة على شكل V بسعة 5.2 لتر والمزود بشاحن توربيني مزدوج.

وساهمت المكونات الميكانيكية الحديثة والبرمجيات الخاصة في رفع القوة الإجمالية للمحرك لتصل إلى 1,000 حصان، مع عزم دوران هائل يبلغ 1,200 نيوتن متر، وتنتقل هذه القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متطور مكون من ثماني سرعات.

برابوس بودو كابريوليه

تصميم برابوس بودو كابريوليه

جاء التصميم الخارجي للسيارة برابوس بودو كابريوليه بحزمة من التحديثات البصرية، منها الاعتماد على ألياف الكربون الفايبر خفيفة الوزن، مما يمنح المظهر العام طابعاً شرساً، وتتزين الواجهة الأمامية بمصد رياضي ذي مقاطع طولية لفتحات الشبكة للتهوية.

برابوس بودو كابريوليه

كما تأتي السيارة بسقف مكشوف وآلية طي متطورة، وتكتمل الهوية الرياضية للمركبة بوجود عجلات برابوس المخصصة من طراز Monoblock Z-GT بقياس 22 إنشاً، مدعومة بنظام مكابح عالي الأداء مع علب فرامل ذات مظهر رياضي واضح.

برابوس بودو كابريوليه

سعر سيارة برابوس بودو كابريوليه

تأتي هذه السيارة المكشوفة ضمن فئة الأداء الخارق والفخامة، حيث تتوافر عالميًا بأسعار تبدأ من 1.077 مليون يورو.