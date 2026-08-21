القابضة للمطارات تسجل نتائج قياسية نحو بيئة عمل ذكية ومستدامة

استعرضت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN) نتائج حصاد 3 أشهر من إطلاق مشروع التحول الرقمي الشامل، معلنة عن تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الأداء الكفاءة التشغيلية والتحول إلى بيئة عمل خضراء مستدامة، عبر أتمتة كافة المعاملات والدورات المستندية داخل قطاعات الشركة.

إنجازات تشغيلية و5 آلاف معاملة رقمية

أشارت البيانات الإحصائية للشركة إلى النجاح في تنفيذ ومعالجة 5,010 مراسلات ومعاملات إلكترونية إجمالياً، ضمن دورة عمل رقمية متكاملة شملت الإنشاء، المراجعة، الاعتماد، الحفظ، والأرشفة إلكترونياً بالكامل دون الحاجة للتعاملات الورقية التقليدية.

كما ساهمت المنظومة الرقمية الجديدة في اختصار الوقت والجهد اللازمين للبحث عن المراسلات وإعادة استرجاعها بنسبة تحسن بلغت 90%، بالإضافة إلى الاستغناء التام عن الأرشفة والحفظ الورقي بنسبة 100%.

نتائج البيئة والاستدامة وخفض التكاليف

أسفرت خطة التحول الرقمي عن خفض مستويات الاستهلاك وتقليل الهدر الورقي بصورة غير مسبوقة خلال الأربعين يوماً الأولى من التشغيل الفعلي، وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

تجنب طباعة 45,090 صفحة ورقية داخل إدارات الشركة.

تقليل الاعتماد على الورق بنسبة تقارب 90%.

تقليل عمليات الطباعة وإعادة الطباعة بنسبة تقارب 90%.

تخفيض استهلاك الحبر والتونر (Toner) بنسبة تقارب 90%.

تقليل هدر الورق الناتج عن المراجعات والتعديلات بنسبة تصل إلى 80%.

خطوات ثابتة نحو بيئة عمل ذكية

تأتي هذه النتائج لتؤكد التزام الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتنفيذ رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العمل الإداري والتنفيذي، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات الورقية التقليدية، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامة أفضل للموارد.