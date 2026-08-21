أمير هشام: إمام عاشور لن يرحل عن الأهلي.. وتأجيل مفاوضات تمديد عقده

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور عن النادي الأهلي لن يرحل عن الفريق خلال الموسم الجديد، مشيرا إلى أن اللاعب كان يخضع لفترة تأهيل مؤخرا وأصبح جاهزًا للمشاركة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الأهلي قدم عرضًا لتجديد عقد إمام عاشور، وتم إرجاء المفاوضات لوقت لاحق.

وأضاف: الفكرة الوحيدة لفتح ملف تمديد عقد إمام عاشور، هو ذهابه بنفسه وإبلاغ المسئولين باستعداده لتمديد العقد.

وواصل: إمام عاشور مكمل مع الأهلي، وفي حالة وصول عرض مناسب بـ7 أو 8 مليون دولار.

وزاد: ياسر إبراهيم يرغب في الرحيل عن الأهلي بعدما تلقى عرضا كبيرا، لكن النادي رفض فكرة رحيله.