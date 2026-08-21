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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع أسعار البن محليا بعد التحركات عالميا.. اعرف الحقيقة

القهوة
القهوة
البهى عمرو

تشهد أسواق البن العالمية تحركات ملحوظة في الأسعار، وسط مخاوف متزايدة بشأن حجم المعروض العالمي وتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل في الدول الكبرى المنتجة. 

وكشف حسام عدوي، خبير أسواق المال العالمية، أبرز أسباب ارتفاع أسعار البن، موضحًا أن تأثير الأسعار العالمية على السوق المصرية لا يظهر بالضرورة بصورة فورية أو بنفس النسبة.

التغيرات المناخية وراء ارتفاع أسعار البن

 

القهوة
القهوة

أكد حسام عدوي أن التغيرات المناخية التي أثرت على المحاصيل في الدول الكبرى المنتجة للبن، إلى جانب المخاوف بشأن المعروض وانخفاض المخزونات، تعد من أبرز الأسباب التي دفعت الأسعار العالمية إلى الارتفاع.

القهوة
القهوة

وأوضح أن أي تراجع في الإنتاج لدى الدول الرئيسية المنتجة ينعكس بصورة مباشرة على حركة الأسواق، خاصة في ظل صعوبة توفير بدائل للإنتاج في وقت قصير.

 

البرازيل كلمة السر في سوق البن العالمي

 

وأشار خبير أسواق المال العالمية إلى أن البرازيل تعد أكبر منتج للبن في العالم، وبالتالي فإن أي تطورات تتعلق بالمحاصيل أو الإنتاج البرازيلي يكون لها تأثير واضح على الأسعار العالمية.

القهوة

ولفت إلى أن البحث عن بدائل للإنتاج البرازيلي ليس أمرًا سهلًا، كما أنه يتطلب تكاليف مرتفعة، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي اضطرابات في الإنتاج.

هل ترتفع أسعار البن في مصر بنفس النسبة؟

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وأوضح عدوي أن ارتفاع أسعار البن عالميًا لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار في السوق المصرية بالنسبة نفسها أو في التوقيت ذاته.

وأكد أن سعر البن للمستهلك المصري يتأثر بعدة عوامل، من بينها سعر الدولار، وتكاليف الشحن والتأمين، والتخزين، والتحميص، والتعبئة والتوزيع.

زيادة عالمية 20% لا تعني ارتفاع البن في مصر 20%

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وضرب خبير أسواق المال مثالًا على ذلك، موضحًا أن ارتفاع سعر البن عالميًا بنسبة 20% لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر كيلو البن في مصر بالنسبة نفسها وبشكل فوري.

وأشار إلى أن انتقال تأثير الزيادة العالمية إلى المستهلك المصري يحتاج إلى فترة زمنية، وفقًا لتكلفة الاستيراد وحجم المخزون المتوافر لدى المستوردين والتجار.

 

المخزون يؤخر وصول الزيادة للمستهلك

 

ولفت عدوي إلى أن التحركات العالمية في الأسعار لا تنعكس لحظيًا على المستهلك، خاصة أن بعض التجار والمحال الكبرى يمتلكون مخزونات تم شراؤها في فترات سابقة بأسعار مختلفة.

وأوضح أن التأثير التدريجي يبدأ في الظهور مع انتهاء المخزون القديم والبدء في شراء كميات جديدة بتكلفة أعلى.

 

لماذا يرفع بعض التجار الأسعار مبكرًا؟

 

وأشار إلى أن بعض التجار قد يلجأون إلى رفع الأسعار تحسبًا لزيادة تكلفة الاستيراد مستقبلًا، بينما يفضل آخرون الانتظار حتى انتهاء المخزون الحالي.

وأكد أن التعامل مع المخزونات يختلف من تاجر إلى آخر، وفقًا لسياسة كل منشأة وتوقعاتها بشأن اتجاه أسعار البن خلال الفترة المقبلة.

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