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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: تحرير 171 مخالفة تموينية وضبط 2543 لتر سولار وبنزين

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
همت الحسينى

 تواصل الأجهزة الرقابية بالدقهلية  حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشنت مديرية التموين حملات تفتيشية بإشراف ميداني من المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمتابعة ومشاركة الأستاذ ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

أسفرت نتائج الحملات عن تحرير 171 مخالفة تموينية بمختلف القطاعات، إلى جانب ضبط كميات متنوعة من السلع والمواد، بما يعكس استمرار المتابعة الميدانية وانتظام الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة.

ففي قطاع المخابز، تم تحرير 106 مخالفات شملت، 39 مخالفة لنقص الوزن أقل من 10 جرامات، 15 مخالفة لنقص الوزن أقل من 20 جرامًا، 23 مخالفة للتصرف في الدقيق، 10 مخالفات لعدم وجود سجل، 6 مخالفات لعدم وجود قائمة بيانات، إلى جانب مخالفات عدم إعطاء بون الصرف، وعدم مطابقة المواصفات، والنظافة والتشغيل.

وفي قطاع الأسواق العامة، تم تحرير 43 مخالفة، من أبرزها، 18 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، 7 مخالفات لسلع مجهولة المصدر، 7 مخالفات لعدم الإعلان عن المخازن، 3 مخالفات للغش التجاري، إلى جانب مخالفات الذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادات صحية، ومزاولة النشاط دون ترخيص.

وفي قطاع تجار التموين، تم تحرير 15 مخالفة، شملت المخالفات عدم وجود القوائم، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم وجود السجل.

أما في قطاع المواد البترولية، تم تحرير 7 مخالفات، شملت 4 مخالفات لتجميع مواد بترولية، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن تقديم سجل 21 بترول، والتصرف في مواد بترولية.

كما تم ضبط كميات متنوعة من السلع والمواد، شملت 2043 لتر سولار و500 لتر بنزين 80 في إحدى وقائع تجميع المواد البترولية، 805 لترات بنزين 80 في واقعة تصرف في مواد بترولية، 40 شيكارة دقيق 72% زنة 50 كجم مجهولة المصدر، 60 كجم لحوم في واقعة ذبح خارج السلخانة، 800 كجم مخللات، إلى جانب كميات من الزيوت والخضروات والمنتجات الغذائية.

الدقهليه محافظه تموبن حملات

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